Ekaizer reaparece tras su bronca en TVE y pide perdón a Cintora: “Fue inmaduro”

Ernesto Ekaizer reapareció esta tarde en 'Malas lenguas' días después de su sonada bronca con Jesús Cintora en el estreno de la versión nocturna del programa de actualidad. El periodista de EL PERIÓDICO abandonó el plató, harto de no poder intervenir durante aquella noche y señaló directamente al presentador.

Hoy, el colaborador ha reaparecido con un mensaje muy distinto al tono que marcó su enfrentamiento con Jesús Cintora y se disculpó públicamente con él y también con los espectadores por lo ocurrido: "Estoy mal porque el sábado tuve una actuación absolutamente absurda, inmadura, incorrecta, injustificada...y sobretodo porque agredí a una persona que me quiere, que eres tú", comenzó sincerándose Ekaizer.

"Te agradezco que me permitas venir al programa a decirlo abiertamente", añadió. "Bueno, agradirme no", respondió el presentador. "Es una agresión. Es una manera de agredir, no insultando, pero sí es una agresión", volvió a remarcar el colaborador. "La asumo como tal. Es injustificada, inmadura y a los espectadores y a los miembros de la mesa que vivieron el breve espectáculo les pido perdón".

"Sí es cierto que dijiste 'no vuelvo'. Yo no había hecho nada, estábamos hablando todos y ya está. O sea que pasamos página, no te sientas mal", intentó suavizar Cintora. "No he podido dormir bien estas noches porque tú me quieres a mí y yo lo sé, tengo prueba de ello y cuando uno hace daño a una persona que quiere, tiene que reflexionar", respondió el analista.

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Por último, el presentador zanjó la polémica y le pidió una primera intervención sobre la actualidad del día: "No pasa nada. Pasamos página, vamos al trabajo", expresó.