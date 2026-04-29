Martes 28 de abril
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera el martes y 'El precio justo' firma uno de sus mejores datos, mientras Marc Giró baja más de dos puntos en una semana y Henar Álvarez gana su particular duelo
Telecinco domina el prime time, aunque es Antena 3 quien se hace con el liderazgo del access con 'El hormiguero'.
La noche del martes volvió a estar liderada por Telecinco. 'Supervivientes' firmó un 14,9% de cuota de pantalla y 898.000 espectadores, manteniéndose como la opción más vista de su franja frente al resto de ofertas, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' continuó en doble dígito al registrar un 11,7% de share y 857.000 espectadores.
Por su parte, en La 1, 'Al cielo con ella' anotó un 8,1% de cuota y 650.000 espectadores, mejorando ligeramente respecto a la semana anterior, a la vez que en laSexta, 'Cara al show', con Marc Giró, bajó hasta el 6,2% de share y 507.000 espectadores en su segunda semana, perdiendo más de dos puntos respecto a su estreno. En su duelo particular, Henar Álvarez terminó imponiéndose en la pública, a diferencia de la semana anterior.
En Cuatro, 'Código 10' destacó con un 7,6% de cuota de pantalla y 465.000 espectadores, mientras que 'Horizonte' alcanzó un 7,4% y 945.000 espectadores.
Si nos trasladamos al access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero', que firmó un 12,5% de share y 1.607.000 espectadores con la visita de Macarena Gómez. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 9,7% de cuota y 1.231.000 espectadores, a la vez que en Telecinco, 'La isla de las tentaciones' registró un 10% de share y 1.282.000 espectadores
Más allá de los datos de la noche, 'El precio justo' volvió a destacar en Telecinco al lograr su segundo mejor dato desde su estreno con un 10,5% de cuota y 673.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.231.000 (9,7%)
Al cielo con ella: 650.000 (8,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.607.000 (12,5%)
En tierra lejana: 857.000 (11,7%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.282.000 (10%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 898.000 (14,9%)
laSexta
El intermedio: 920.000 (7,1%)
Cara al show: 507.000 (6,2%)
Cuatro
First dates: 578.000 (5%)
Horizonte: 945.000 (7,4%)
Código 10: 465.000 (7,6%)
La 2
Trivial pursuit: 485.000 (4,2%)
Cifras y letras: 742.000 (5,6%)
En portada: 233.000 (1,8%)
Versión española “Martín (Hache)”: 144.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Al cielo con ella: 213.000 (5%)
Antena 3
En tierra lejana: 185.000 (6,2%)
laSexta
Cara al show: 107.000 (3,4%)
Cuatro
En el punto de mira: 123.000 (6,3%)
La 2
Princesa Catalina: 52.000 (2,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 842.000 (10,3%)
Valle Salvaje: 728.000 (10,7%)
La Promesa: 865.000 (12,5%)
Malas lenguas: 778.000 (10,1%)
Aquí la Tierra: 1.112.000 (12%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.286.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 730.000 (10,3%)
Pasapalabra: 1.745.000 (19,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 634.000 (8%)
El diario de Jorge: 657.000 (9,5%)
¡Allá tú!: 873.000 (10,1%)
laSexta
Zapeando: 455.000 (5,4%)
Más vale tarde: 407.000 (5,8%)
laSexta clave: 478.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 567.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 445.000 (6,3%)
La 2
Saber y ganar: 629.000 (6,9%)
Grandes documentales: 232.000 (2,9%)
Malas lenguas: 428.000 (6,2%)
Sukha: 136.000 (1,8%)
Trivial pursuit: 163.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 412.000 (20,5%)
Mañaneros 360: 476.000 (16%)
Mañaneros 360: 921.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo público: 303.000 (12,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 736.000 (16,1%)
La ruleta de la suerte: 1.571.000 (22%)
Telecinco
La mirada crítica: 186.000 (10,3%)
El programa de AR: 293.000 (12,8%)
Vamos a ver: 376.000 (11,6%)
El precio justo: 673.000 (10,5%)
laSexta
Aruser@s: 297.000 (13,3%)
Al rojo vivo: 273.000 (7,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (0,6%)
Alerta cobra: 19.000 (1,1%)
Alerta cobra: 32.000 (1,6%)
Alerta cobra: 52.000 (2,3%)
En boca de todos: 245.000 (8,2%)
La 2
Arqueomanía: 19.000 (1,5%)
Espacios naturales espectaculares: 30.000 (1,7%)
Agrosfera: 34.000 (1,7%)
Aquí hay trabajo: 21.000 (0,9%)
La aventura del saber: 29.000 (1,2%)
Las cuatro esquinas del plato: 48.000 (2,1%)
El western de La 2 “La ruta de Denver”: 92.000 (3%)
El cazador: 118.000 (2,1%)
El cazador: 222.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.315.000 (25%)
Telediario 1: 1.306.000 (14,1%)
laSexta Noticias 14h: 698.000 (8,5%)
Informativos Telecinco 15h: 735.000 (7,9%)
Noticias Cuatro 1: 480.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.021.000 (17,7%)
Telediario 2: 1.353.000 (12%)
Informativos Telecinco 21h: 850.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 606.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 481.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 143.000 (18,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 250.000 (14,3%)
El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (11,3%), Telecinco (10%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
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