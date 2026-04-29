Antena 3 toma una decisión estratégica con ‘Tu cara me suena 13’ para esta semana pese a su éxito

Movimiento inesperado en la parrilla con respecto a 'Tu cara me suena 13'. Antena 3 ha decidido no emitir una nueva gala esta semana coincidiendo con el festivo del Día de los Trabajadores, apostando en su lugar por una entrega especial recopilatoria con lo más destacado del formato presentado por Manel Fuentes.

La decisión llega en un momento dulce para el programa, que ha arrancado la temporada con datos sobresalientes, superando el 20% de cuota en sus tres primeras emisiones. Sin embargo, la cadena de Atresmedia ha preferido jugar sobre seguro. El puente, con desplazamientos masivos y cambios en los hábitos de consumo, podía afectar al rendimiento del formato estrella del entretenimiento actual.

Por ello, el grupo ha optado por proteger su producto más potente y retrasar la cuarta gala hasta el viernes 8 de mayo, aunque ya se encuentra disponible para los suscriptores de Atresplayer Premium.

Para cubrir el hueco, la cadena ofrecerá un especial con los momentos más icónicos del programa y algunas de sus actuaciones más recordadas, en una noche que servirá de transición antes de retomar la competición.

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Mientras tanto, su principal rival, 'De Viernes', sí seguirá con su emisión habitual en Telecinco, con la anunciada entrevista a Makoke tras el revuelo generado en los últimos días.