Aimar Bretos vs Daniel Guzmán: claves del duelo entre las nuevas apuestas de Cuatro y laSexta

El último miércoles de abril trae dos importantes novedades en la parrilla, con permiso de 'El juicio' de José Luis Sastre, que ha sido relegado a La 2. El duelo será apasionante por la frescura que darán sus protagonistas a la telvisión.

Hablamos de Aimar Bretos y Daniel Guzmán, presentadores de 'La noche de Aimar' y '100% únicos', las dos nuevas apuestas de laSexta y Cuatro para terminar un mes en el que ambas empatan en audiencias con un 6%. Por lo tanto, este duelo podría ayudar a decidir el resultado final en la disputa por ser la tercera cadena privada más vista.

Así que vamos a analizar a continuación cómo son estos dos programas que tendrán que enfrentarse a 'Mask Singer', 'First Dates' y 'Barrio Esperanza'.

La noche de Aimar

‘La Noche de Aimar’ es un formato semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos da el salto a laSexta conservando el estilo y la personalidad que le han consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo actual. Cada entrega contará con invitados destacados de distintos ámbitos, con los que abordará tanto su trayectoria profesional como cuestiones de actualidad. Además, el espacio reservará un hueco para dar visibilidad a perfiles anónimos con historias y conocimientos de los que aprender.

El estreno contará con la participación de José Sacristán y Juan Diego Botto, a los que se sumará la uróloga Blanca Madurga. En esta conversación, centrada en resolver dudas y romper tabúes, Bretos estará acompañado por Thais Villas, David Pastor Vico y Elvira Lindo.

Con esta propuesta, el programa llega a laSexta alineado con la identidad de la cadena, basada en combinar información y entretenimiento con un enfoque propio. A lo largo de sus dos décadas de trayectoria, este modelo le ha permitido consolidarse como una de las principales opciones entre las televisiones privadas en España, posición que busca reforzar con nuevos formatos como este.

El espacio es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral y también estará disponible fuera de España a través de atresplayer Internacional.

Así es 'La noche de Aimar'

Uno de los rasgos distintivos de Bretos es su forma de entrevistar: pausada, reflexiva y centrada en la conversación. Ese sello se traslada al programa, donde cada encuentro se plantea sin prisas y con espacio para profundizar en los temas.

La puesta en escena también juega un papel importante. El programa apuesta por un plató de estética sobria, con iluminación cuidada y recursos visuales que contribuyen a crear una atmósfera íntima, pensada para favorecer el diálogo.

Además de los rostros conocidos, el formato incorporará testimonios de personas anónimas con experiencias relevantes. En cada entrega participarán también colaboradores —los llamados “amigos de Aimar”— que acompañarán al presentador en estas conversaciones.

Trayectoria de Aimar Bretos

Nacido en San Sebastián en 1986, Aimar Bretos es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Inició su carrera en emisoras locales y en 2008 se incorporó a Cadena SER, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria, especialmente en informativos y en el programa Hoy por Hoy. En 2019 fue nombrado subdirector y, en 2021, asumió la dirección de Hora 25, consolidándose como una de las voces de referencia en la información política.

A lo largo de los años ha compaginado la radio con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a los cambios en el consumo audiovisual. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como la Antena de Oro y el Premio Ondas.

Con ‘La Noche de Aimar’, Bretos vuelve a sumar ahora la televisión a su carrera sin abandonar la dirección de Hora 25 en la Cadena SER.

'100% Únicos'

Daniel Guzmán se pone por primera vez al frente de un programa de televisión con la segunda temporada de ‘100% Únicos’, que en esta nueva etapa se emitirá en Cuatro. El formato seguirá apostando por combinar entretenimiento con una clara vocación social, dando visibilidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y acercando su realidad al gran público desde una perspectiva basada en la empatía, la inclusión y la normalización.

Producido por Mediaset España junto a Shine Iberia, el programa reúne en cada entrega a una treintena de reporteros con TEA que conversan con figuras destacadas de ámbitos como la cultura, el deporte, la política o el entretenimiento. El resultado son entrevistas alejadas de lo convencional, marcadas por la espontaneidad, la curiosidad y una mirada distinta, que permiten descubrir tanto la diversidad dentro del espectro como las dificultades a las que estas personas se enfrentan en su día a día.

El proyecto cuenta además con la colaboración de Autismo España y con el apoyo de profesionales de distintas asociaciones especializadas.

David Bustamante y Ana Rosa Quintana, protagonistas del estreno

La nueva temporada arrancará con David Bustamante y Ana Rosa Quintana como invitados. El cantante repasará su trayectoria y el esfuerzo que marcó sus inicios, además de protagonizar uno de los momentos más emotivos al recordar a su amigo Álex Casademunt. También habrá espacio para un tono más distendido, con preguntas sobre su imagen pública, autoestima y vida personal.

Por su parte, la periodista abordará cuestiones de mayor calado social, como las dificultades de acceso al empleo para las personas con TEA, un tema que surge de las propias experiencias de los reporteros. En el plano más personal, responderá a preguntas sobre su ideología y reflexionará sobre la importancia de parar y cuidarse en un contexto marcado por el ritmo acelerado.

El primer programa mostrará, además, cómo disciplinas como la música, el arte o incluso la papiroflexia pueden convertirse en formas de comunicación tan válidas como el lenguaje verbal.

Reconocimiento y recorrido internacional

El formato ha sido ampliamente reconocido tanto por su planteamiento como por su contribución a la visibilización del TEA. Entre otros galardones, ha recibido el Premio Amigo del Autismo en el Congreso de los Diputados o el reconocimiento en los Rose d'Or Latino 2025 como mejor docureality.

En apenas tres años, ‘100% Únicos’ ha logrado 26 adaptaciones internacionales y presencia en más de una veintena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Italia o Brasil. En sus distintas versiones han participado cerca de 200 personalidades, como Erling Haaland, Emmanuel Macron, Marion Cotillard o David Tennant.

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‘100% Únicos’ se basa en el formato francés Les Rencontres du Papotin (‘The A Talks’), creado por Éric Toledano y Olivier Nakache, y distribuido a nivel internacional por Can’t Stop Media.