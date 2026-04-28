La youtuber RoEnLaRed anuncia que está embarazada de cuatro meses: "El hecho de que vaya a ser madre no significa que todo el mundo deba serlo"

RoEnLaRed ha anunciado que está embarazada. La creadora de contenido, que ha estado vinculada a formatos televisivos como 'MasterChef Celebrity', ha compartido la noticia en un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde ha explicado que está de cuatro meses y que ha decidido contarlo ahora porque empezaba a notárselo en sus grabaciones: "Como dice el título, voy a ser madre de humano, si todo va bien", afirmó al inicio del vídeo, sin ocultar los nervios por compartir una noticia que todavía sigue procesando.

La youtuber reconoció que tanto ella como su entorno se han sorprendido con el embarazo. De hecho, contó que sus amigas y su familia todavía están asimilando la noticia, igual que ella en algunos momentos: "A veces tampoco me lo creo, más que cuando voy a hacerme la eco". También explicó que está de 17 semanas y que, por ahora, se encuentra bien, sin náuseas ni vómitos durante el primer trimestre.

RoEnLaRed quiso abordar además uno de los temas sobre los que más ha hablado en su canal: la maternidad como elección. La creadora recordó que siempre ha defendido que ninguna mujer debe sentirse obligada a ser madre y aclaró que su decisión no cambia esa postura. "El hecho de que yo vaya a ser madre no significa que ahora yo piense que todo el mundo deba serlo", señaló, antes de insistir en que no querer tener hijos también debería poder expresarse sin necesidad de justificarse.

En el vídeo, también relató cómo vivió el momento en el que descubrió el embarazo junto a su pareja. Según explicó, poco antes habían hablado sobre la posibilidad de ser padres sin saber que ella ya estaba embarazada. Aunque admitió que al ver el test positivo sintió miedo por la responsabilidad que supone, también reconoció que ambos están muy ilusionados. Uno de los momentos que más le emocionó fue pensar que su perro Harlem conocerá al bebé.

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La creadora también ha confirmado que ya conoce el sexo del bebé, aunque lo compartió de forma sencilla con sus amigas y sin organizar un gran ‘gender reveal’. RoEnLaRed aseguró que irá contando el proceso de manera natural cuando le apetezca y pidió respeto ante las preguntas más íntimas sobre su embarazo, el parto o la lactancia: "Estoy muy contenta, muy ilusionada y espero hacerlo bien".