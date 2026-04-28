Risto Mejide aclara si Susana Díaz ha sido despedida de ‘Todo es mentira’ tras su tenso enfrentamiento

Risto Mejide arrancó este lunes ‘Todo es mentira’ con una explicación sobre lo ocurrido el pasado viernes con Susana Díaz. La senadora socialista y colaboradora habitual del programa protagonizó un tenso intercambio con el presentador después de evitar pronunciarse sobre las grabaciones del Comité Federal del PSOE de 2016, difundidas la semana pasada, en las que se la veía pedir transparencia y una votación a mano alzada.

El momento más comentado llegó al final de aquella entrevista, cuando Mejide se despidió de ella con un “ha sido un placer conocerte”. La frase fue interpretada por varios medios y espectadores como un despido en directo, algo que el conductor del formato de Cuatro quiso negar de forma tajante en la siguiente emisión: “Jamás se me ocurriría despedir a alguien así, en directo y de esa manera”.

Mejide explicó que Susana Díaz no había sido llamada ese día como tertuliana, sino para hablar de los vídeos del PSOE que habían marcado la actualidad política. Según el presentador, la colaboradora ya había pasado por otros programas durante la mañana y, al aceptar entrar en ‘Todo es mentira’, entendía que debía responder sobre ese asunto. Díaz, sin embargo, se negó a entrar en detalles y defendió que no quería revivir un episodio que, en sus palabras, le hizo sufrir.

El presentador también defendió que el programa aplica el mismo criterio con todos sus colaboradores cuando un tema les afecta directamente. “Todos, sean del partido que sean, cuando tienen un tema que les incumbe, aquí les toca hablar”, sostuvo, antes de reconocer que sus formas podían ser criticables, aunque insistió en que volvería a preguntar por lo mismo.

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La continuidad de Susana Díaz también quedó aclarada. Según contó Mejide, el equipo del programa habló con ella durante el fin de semana y le ofreció volver cuando quisiera, pero la ex presidenta andaluza ha decidido no regresar durante unas semanas: “Ha sido ella la que lo ha decidido”, recalcó el presentador, cerrando así la polémica sobre un supuesto despido en directo.