Netflix se alía con Rayden, que prepara una adaptación cinematográfica de su novela 'El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo'

Netflix ha puesto en marcha una nueva adaptación literaria en España. Según ha sabido YOTELE en exclusiva, la plataforma trabaja en una película basada en ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’, la primera novela de Rayden, un proyecto producido por Sábado Films.

La novela, publicada en 2023, supuso el debut de David Martínez Álvarez, Rayden, en la narrativa después de años vinculado a la música y a la poesía. En sus páginas, el artista construyó una historia sentimental alrededor de dos personajes marcados por la distancia, la fragilidad y la dificultad de tocar al otro sin hacerse daño. Sáhara, una joven que trabaja en una floristería de Malasaña, es el centro de un relato que juega desde el propio título con dos naturalezas opuestas: quien pincha para protegerse y quien parece poder romperse con apenas rozarlo.

El salto a Netflix abre una nueva vida para una obra que nació en el terreno íntimo de la literatura y que ahora se prepara para cambiar de lenguaje. La adaptación, que tiene a Kike Maíllo como director, llevará a imágenes una historia atravesada por el amor, el miedo, las heridas emocionales y la forma en la que dos personas intentan acercarse cuando todo en ellas parece empujarlas a mantenerse a salvo. La producción está en una fase temprana, pero tiene previsto estar lista para su estreno en 2027.

Ganador del Goya a la mejor dirección novel por ‘Eva’, el cineasta que se pondrá al frente de la película ha firmado también películas como ‘Toro’, ‘Cosmética del enemigo’ o ‘Disco, Ibiza, Locomía’, además de haber trabajado en ficciones televisivas como ‘Élite’ y ‘Alma’. Su incorporación sitúa la adaptación en manos de un perfil con experiencia tanto en el cine de género como en los relatos centrados en personajes.

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Para Rayden, esta película supondrá un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por los cambios de piel. Tras consolidarse como músico, poeta y escritor, el artista verá ahora cómo su primera novela da el salto a una de las mayores plataformas audiovisuales del mundo. ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’ llegará a Netflix en 2027 convertida en película y con la ambición de trasladar al lenguaje cinematográfico una historia construida sobre la dificultad, y también el deseo, de acercarse.