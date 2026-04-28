'La isla de las tentaciones 10' lleva al límite a Julia y Atamán en sus primeras hogueras

‘La isla de las tentaciones 10’ vivió una de sus entregas más intensas con la continuación de la hoguera de los chicos y la primera hoguera de las chicas. Mientras algunos interpretaron que sus novias estaban disfrutando más de lo que realmente ocurría, ellas no vieron los momentos de bloqueo, tristeza o contención de sus parejas.

Christian fue uno de los primeros en enfrentarse a los vídeos. El concursante vio a Mar bailando, riendo y compartiendo momentos con sus compañeras y con los solteros, pero lo que más le afectó fue escucharla cuestionar la relación. Aun así, intentó convencerse de que su vínculo seguía fuerte: “Sé que está muy enamorada de mí y si lo dejamos será por más fallos míos, que porque le pueda gustar alguien”. Luis, por su parte, se quedó inquieto al no recibir imágenes de Julia y sospechó que algo no iba bien.

La hoguera de los chicos alcanzó su punto más tenso con Atamán. Las imágenes de Leila junto a David Vaquero, con caricias, complicidad y conversaciones sobre un posible futuro fuera del programa, dejaron al concursante completamente roto. Su reacción empeoró al verla en el jacuzzi con el tentador VIP: “No puedo perderla, se está olvidando de mí. Me está superando todo esto. No quiero estar aquí”, repitió entre lágrimas antes de abandonar unos minutos la hoguera y recibir el apoyo de Sandra Barneda.

Después llegó el turno de ellas. Leila se derrumbó al ver a Atamán bailando con otras solteras y lamentó que él estuviera cruzando límites mientras ella se estaba sintiendo culpable por su acercamiento a David. Yulia también estalló al descubrir que una de las tentadoras ya había tenido algo con Lucas y al verle participar en juegos que, según ella, él mismo le había prohibido antes de entrar al reality.

Noticias relacionadas

Pero la reacción más contundente fue la de Julia. La concursante vio a Luis muy cercano a Nieves, jugando con las solteras y reconociendo que la tentadora era su prototipo. Superada por las imágenes, empezó a llorar y aseguró que no quería continuar viendo esa situación: “Yo no he venido a esto. Se le está olvidando a lo que hemos venido. Ya no tiene sentido estar aquí”, dijo antes de pedir la primera hoguera de confrontación de la edición. La noche terminó con Mar y Ainhoa también afectadas por las imágenes de sus parejas, especialmente esta última, que acabó corriendo hacia la orilla al no poder sostener lo que acababa de ver.