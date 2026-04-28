Duelo de talk shows
Invitados hoy en 'Cara al show' y 'Al cielo con ella': segundo duelo entre Marc Giró y Henar Álvarez
Pedro Almodóvar y Karla Sofía Gascón lideran las bazas de laSexta y La 1 en una nueva noche de competencia directa entre los dos formatos.
Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a enfrentarse este martes 28 de abril en el prime time con la segunda batalla directa entre ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. Tras un primer duelo muy ajustado, los dos programas han preparado nuevas entregas con invitados de peso para intentar consolidarse en la noche televisiva. En su estreno en laSexta, Giró se impuso por la mínima al formato de La 1, con un 8,5% de cuota frente al 8% de Henar Álvarez.
‘Cara al show’ recibirá esta noche a Pedro Almodóvar como gran reclamo de su segundo programa. El cineasta acudirá al plató de Marc Giró en una entrega que también contará con la actriz Najwa Nimri, el humorista y escritor Pepe Colubi y la actuación musical de Martin Urrutia. La entrega se emitirá en laSexta a partir de las 23:00 horas, después de ‘El Intermedio’.
En La 1, Henar Álvarez responderá con una nueva entrega de ‘Al cielo con ella’ después de ‘La Revuelta’. Sus invitadas principales serán Karla Sofía Gascón y Martirio, dos nombres ligados al cine y la música. El programa también estrenará el consultorio de Carmina Barrios, recuperará a Laura del Val como colaboradora y contará con apariciones de Metrika, Jordi Cruz y otras celebridades.
La nueva entrega llega después de una semana en la que ambos formatos midieron fuerzas por primera vez en la misma franja. ‘Cara al show’ debutó en laSexta con Estopa, Jordi Évole y Eduardo Casanova, mientras que ‘Al cielo con ella’ recibió en La 1 a Loles León y Silvia Intxaurrondo. El resultado dejó un margen mínimo entre los dos espacios y convirtió la noche de los martes en uno de los focos más vigilados de la televisión actual.
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