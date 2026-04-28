HBO Max dará voz a las asesinas de Isabel Carrasco en su nuevo true crime: ¿cómo y por qué la mataron?

HBO Max vuelve al asesinato de Isabel Carrasco con ‘Desde la celda: crimen en León’, un nuevo documental original, producido por DADA Films, centrado en el testimonio de Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el crimen de la expresidenta de la Diputación de León. La producción llegará a la plataforma el próximo 12 de mayo, coincidiendo con el duodécimo aniversario del asesinato.

El documental, escrito y dirigido por Fernando Ureña y María Pulido, incorpora varias conversaciones grabadas con ambas desde prisión, después de haber cumplido la mitad de su condena. En ellas, Montserrat y Triana revisan lo ocurrido con la perspectiva del tiempo, explican su versión de los hechos y reflexionan sobre el crimen y sus consecuencias. La producción también incluye fotografías y vídeos procedentes de su archivo personal.

El caso se remonta al 12 de mayo de 2014, cuando Isabel Carrasco fue asesinada a plena luz del día en León. El crimen tuvo una enorme repercusión mediática y derivó en un juicio seguido de forma masiva, en el que Montserrat González y Triana Martínez fueron condenadas por su implicación directa en la muerte de la dirigente política.

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‘Desde la celda: crimen en León’ no se limita al relato de las dos condenadas. La película documental completa la reconstrucción con testimonios de su entorno, abogados, miembros de la Policía Nacional, fiscal, juez y periodistas que cubrieron tanto la investigación como el proceso judicial. El objetivo es repasar el caso desde varias perspectivas y analizar el impacto de uno de los crímenes más conocidos de la crónica negra reciente en España.