Expulsado en 'MasterChef' ayer: adiós a una favorita, mientras otra concursante anuncia un embarazo sorpresa

‘MasterChef 14’ elevó la exigencia en su quinta semana con una entrega que dejó dos momentos clave: la expulsión de Paloma, una de las aspirantes mejor valoradas desde el inicio, y el anuncio del embarazo de Maggie en pleno programa. La gala, emitida este lunes 27 de abril, puso a los concursantes ante tres retos muy distintos, desde la alta cocina francesa hasta una subasta final con platos africanos.

La primera prueba obligó a los aspirantes a reproducir elaboraciones inspiradas en la nouvelle cuisine francesa y en el legado de Zalacaín. Ofelia Hentschel, exconcursante del formato, fue la encargada de repartir los platos, mientras que el chef Carles Gaig acompañó al jurado en la valoración. Javier e Inma fueron los mejor parados de la cata, frente a otros compañeros que recibieron críticas por falta de precisión, exceso de grasa o errores en la presentación. En ese arranque de noche, Maggie sorprendió a todos al revelar que estaba embarazada, una noticia que había conocido el mismo día en que entró al concurso.

Después, el programa se trasladó al Club Financiero Génova, en Madrid, donde los aspirantes afrontaron su primer servicio en una cocina profesional. Divididos en dos equipos, tuvieron que sacar adelante un menú diseñado por Nino Redruello para 60 comensales. El equipo rojo, capitaneado por Inma y formado por Carlota, Annie, Germán y Pepe, logró imponerse al azul, liderado por Javier junto a Paloma, Maggie, Camilla, Chambo y Gema.

La eliminación llegó con una prueba de sabor africano y una mecánica de subasta en la que los delantales negros pujaron por tiempo antes de reproducir recetas de la chef Mayra Adam Chalé. Gema y Chambo fueron los grandes destacados de la cata, mientras que Camilla también consiguió salvarse. La decisión final quedó entre Paloma, Javier y Maggie, hasta que Pepe Rodríguez comunicó el veredicto: Paloma debía abandonar las cocinas.

Noticias relacionadas

La salida de la aspirante sorprendió a sus compañeros, ya que Paloma se había consolidado como uno de los perfiles fuertes de la edición. Ella se despidió emocionada, pero agradecida por lo vivido en el talent: "Ha sido una experiencia espectacular, he aprendido muchísimo de mí y me ha dado confianza. No he podido tener más suerte con mis compañeros". Su marcha no tiene por qué ser definitiva, ya que la repesca sigue pendiente y podría abrirle una nueva oportunidad para volver a competir en ‘MasterChef 14’.