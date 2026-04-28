Canal Extremadura estrena nueva imagen y lanza su plataforma digital en pleno 20 aniversario

Canal Extremadura ha iniciado una nueva etapa coincidiendo con el año en el que celebra su 20 aniversario. La cadena pública ha estrenado una renovación completa de su imagen corporativa, un cambio que afecta a su identidad visual, sintonías, cabeceras y forma de presentarse ante la audiencia. El objetivo es reforzar su vínculo con la ciudadanía y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

La nueva marca se apoya en una identidad más actual y reconocible, construida a partir de una “E” formada por tres elementos que representan la televisión, la radio y los medios digitales. A esa idea se suma la “X”, concebida como punto de encuentro de la comunicación en Extremadura. La cadena resume esta nueva etapa en tres pilares: utilidad, excelencia y confianza.

El cambio no se limita a lo visual. Canal Extremadura también ha lanzado EXPlay, su nueva plataforma digital, desde la que los usuarios pueden ver la televisión en directo, escuchar la radio y acceder a sus programas favoritos en cualquier momento. La herramienta nace con la intención de facilitar un consumo más cómodo y adaptado a cualquier dispositivo.

“Con esta nueva identidad corporativa y con EXPlay, Canal Extremadura quiere ser el reflejo de la sociedad extremeña, de la región. Los medios públicos extremeños mantienen el rigor, la cercanía y el afán de servicio público de siempre con una imagen moderna, ágil, digital y accesible, punto de encuentro de los extremeños, que ofrece la nueva identidad. Es sin duda un renacer de la TV regional”, afirma Rocío Gavira, directora estratégica de Contenidos y Medios.

La renovación llega en un momento simbólico para el medio público extremeño. Veinte años después de su nacimiento, Canal Extremadura busca pasar de un modelo centrado en la emisión tradicional a otro más orientado a la conversación, la interacción y la comunidad.

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Con esta actualización, la cadena quiere reforzar su papel como servicio público y mantener su posición como medio de referencia en la región. La nueva imagen y EXPlay se presentan así como las dos grandes apuestas de Canal Extremadura para abrir una etapa marcada por la cercanía, la participación y el consumo digital.