Lunes 27 de abril
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' se lleva el lunes frente a un ajustado duelo entre 'MasterChef' y 'En tierra lejana'
Telecinco se impone en la noche frente a 'MasterChef' y Antena 3 mantiene el pulso en doble dígito.
La noche del lunes dejó un reparto ajustado entre las principales cadenas, con liderazgo para Telecinco en el prime time. 'La isla de las tentaciones' se impuso con un 13% de cuota de pantalla y 967.000 espectadores, situándose como la opción más vista de la noche.
En La 1, 'MasterChef' se mantuvo fuerte con un 11,9% de share y 766.000 espectadores, y muy cerca se situó Antena 3 con 'En tierra lejana', que firmó también un 11,9% de cuota y reunió a 817.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero'. La visita de Bad Gyal llevó al programa hasta un 12,9% de share y 1.617.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta', con Quevedo como invitado, registró un 10,2% de cuota y 1.288.000 espectadores.
'Horizonte' destacó en el access de Cuatro con un 7,5% de share y 931.000 espectadores, y ya en el prime time, 'Fuera de cobertura' anotó un 4,5% de cuota y 351.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, la película 'Operación Fortune: El gran engaño', dentro de 'El taquillazo', firmó un 6,1% de share y reunió a 434.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.288.000 (10,2%)
MasterChef: 766.000 (11,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.617.000 (12,9%)
En tierra lejana: 817.000 (11,9%)
Telecinco
La isla de las tentaciones express: 1.202.000 (9,6%)
La isla de las tentaciones: 967.000 (13%)
laSexta
El intermedio: 1.014.000 (8%)
El taquillazo “Operación Fortune: El gran engaño”: 434.000 (6,1%)
Cuatro
First dates: 481.000 (4,3%)
Horizonte: 931.000 (7,5%)
Fuera de cobertura: 351.000 (4,5%)
La 2
Trivial pursuit: 562.000 (5%)
Cifras y letras: 810.000 (6,4%)
Cine clásico “Doctor Zhivago”: 280.000 (3,4%)
LATE NIGHT
La 1
MasterChef: 172.000 (9,2%)
Antena 3
En tierra lejana: 217.000 (8%)
Telecinco
El debate de las tentaciones: 343.000 (12,4%)
laSexta
Cine “Glimmer Man”: 103.000 (4,6%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 135.000 (3,3%)
Fuera de cobertura: 55.000 (2,7%)
La 2
Cine “Pompeya (2014)”: 63.000 (3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 889.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 803.000 (11,7%)
La Promesa: 938.000 (13,5%)
Malas lenguas: 861.000 (11,5%)
Aquí la Tierra: 1.153.000 (13,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.233.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 715.000 (10%)
Pasapalabra: 1.694.000 (19,6%)
Telecinco
El tiempo justo: 600.000 (7,5%)
El diario de Jorge: 691.000 (9,9%)
¡Allá tú!: 857.000 (10,4%)
laSexta
Zapeando: 545.000 (6,4%)
Más vale tarde: 380.000 (5,4%)
laSexta clave: 495.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 615.000 (7,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 411.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 659.000 (7,2%)
Grandes documentales: 291.000 (3,6%)
Malas lenguas: 475.000 (6,9%)
Sukha: 137.000 (1,8%)
Trivial pursuit: 177.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 359.000 (18,9%)
Mañaneros 360: 488.000 (16%)
Antena 3
Espejo público: 271.000 (10,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 793.000 (16,9%)
La ruleta de la suerte: 1.530.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 149.000 (8,7%)
El programa de AR: 273.000 (12,2%)
Vamos a ver: 314.000 (9,4%)
El precio justo: 561.000 (8,6%)
laSexta
Aruser@s: 278.000 (13,2%)
Al rojo vivo: 282.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)
Alerta cobra: 8.000 (0,5%)
Alerta cobra: 30.000 (1,6%)
Alerta cobra: 55.000 (2,6%)
En boca de todos: 238.000 (7,7%)
La 2
Espacios naturales espectaculares: 27.000 (1,6%)
España, pueblo a pueblo: 21.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 20.000 (0,9%)
La aventura del saber: 27.000 (1,2%)
Las cuatro esquinas del plato: 55.000 (2,3%)
El western de La 2 “Los cuatro de Fort Apache”: 109.000 (3,3%)
El cazador: 109.000 (1,9%)
El cazador: 222.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.130.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.379.000 (14,6%)
Informativos Telecinco 15h: 811.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 558.000 (8,2%)
laSexta Noticias 14h: 586.000 (7,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.063.000 (18,8%)
Telediario 2: 1.492.000 (13,8%)
Informativos Telecinco 21h: 899.000 (8,3%)
laSexta Noticias 20h: 545.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 409.000 (5,1%)
Matinal
Telediario matinal: 163.000 (20,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 108.000 (13%)
El Matinal (Telecinco): 117.000 (9,8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,5%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,9%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,6%), Telecinco (9%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
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