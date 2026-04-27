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Del 27 al 30 de abril

'Valle Salvaje', avance semanal: Leonor irrumpe en la vida de Rafael, Bárbara da un paso clave y Mercedes se alía con Victoria y Dámaso

La serie diaria de La 1 afronta unos capítulos marcados por la llegada de Leonor, nuevas verdades sobre Domingo y un movimiento decisivo en torno al misterio del bebé.

Avance semanal de 'Valle Salvaje'

Avance semanal de 'Valle Salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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La próxima semana en 'Valle Salvaje' estará marcada por varias revelaciones que pueden cambiar el rumbo de varias tramas. Leonor, la joven a la que Francisco y Pepa encontraron en el bosque, empieza a abrirse camino en el Valle justo cuando Rafael necesita a alguien que cuide de María. Al mismo tiempo, Enriqueta destapará un oscuro secreto sobre Domingo, Mercedes moverá ficha junto a Victoria y Dámaso y Bárbara y Luisa darán un nuevo paso en el misterio del bebé.

Lunes 27 de abril – Capítulo 403

Leonor descubre que María ha perdido a su madre y, al conocer esa realidad, decide no postularse como aya de la niña. Sin embargo, quienes la rodean intentan hacerla cambiar de idea, aunque la última palabra la tendrá Rafael. Mientras tanto, Enriqueta se ve empujada por las circunstancias a compartir con Braulio un secreto muy oscuro relacionado con Domingo.

Martes 28 de abril – Capítulo 404

Enriqueta obliga a Braulio a asumir la verdad sobre su padre y señala directamente a Alejo como asesino. En paralelo, y gracias a la mediación de Luisa, Rafael acepta por fin conocer a Leonor. La gran duda pasa entonces a ser si esa misteriosa joven terminará convirtiéndose en la nueva aya de María.

Miércoles 29 de abril – Capítulo 405

Mercedes se suma a la alianza de Victoria y Dámaso y acaba confesando los verdaderos motivos por los que decide unirse a ellos. Por otro lado, Enriqueta jura a Braulio que conseguirá que Alejo termine confesando. La presión empieza a aumentar y queda por ver si el joven Gálvez de Aguirre será capaz de plantar cara a su tía.

Jueves 30 de abril – Capítulo 406

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Después de escuchar al bebé en la cabaña, Bárbara y Luisa acuerdan cuál será el siguiente paso que deben dar, en una trama que sigue ganando peso. En la Casa Grande, Enriqueta anima a Amadeo a ser más creativo, aunque Francisco intenta quitárselo de la cabeza. Además, un herido Dámaso le confiesa a Mercedes que ha llegado el momento de revelar quién es realmente.

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