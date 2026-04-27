'Sueños de libertad', avance semanal: Marta sigue la pista de Fina y Gabriel desata una nueva guerra en la fábrica

'Sueños de libertad' encara una semana clave en Antena 3, con Marta cada vez más cerca de descubrir dónde está Fina tras la muerte de Pelayo. A ese gran frente se sumarán nuevas tensiones en la fábrica, el regreso de Carmen, los problemas de Valentina con Rodrigo y un nuevo golpe de Gabriel que volverá a sacudir a los De La Reina. La serie, eso sí, solo emitirá cuatro capítulos, ya que el viernes 1 de mayo no habrá episodio por la festividad del Día del Trabajo.

Lunes 27 de abril – Capítulo 548

Tras el entierro de Pelayo, doña Clara y Darío se despiden definitivamente de él, mientras Marta intenta mantener las formas delante de su suegra para evitar un nuevo escándalo. Nieves sigue muy pendiente del estado de salud de Pablo y comparte con Miguel su miedo a que toda la tensión de los últimos días acabe afectándole más de la cuenta. Aunque al principio se muestra distante, Miguel termina preocupándose al verlo encontrarse mal en la cantina y le recuerda que debe cuidar su alimentación. Mientras tanto, Álvaro vuelve a mover ficha y visita a Gorito para pedirle más dinero antes de marcharse de Toledo. Su socio le propone entonces un golpe de mayor envergadura y él acepta sin pensárselo. En paralelo, Eduardo intenta acercarse a Begoña organizando una cita en su próximo viaje a Pelahustán, pero ella rechaza la oferta. También Damián se enfrenta a Tasio por su relación con Paula, aunque finalmente da marcha atrás con su despido. Por si fuera poco, Carmen regresa de Sevilla. La gran baza del capítulo llega al final, cuando Darío, antes de volver a México, le revela a Marta lo que sabe sobre el paradero de Fina y se compromete a ayudarla a encontrarla.

Martes 28 de abril – Capítulo 549

Digna comunica a Paula que tanto ella como Damián han decidido readmitirla, aunque con condiciones muy claras para evitar que vuelva a acercarse a Tasio como hasta ahora. Después de esa conversación, Paula y Tasio acuerdan mantener las distancias, mientras él intenta reconducir su matrimonio con Carmen. Por otro lado, Gabriel vuelve a tratar de manipular a Julia, pero esta vez la niña le frena en seco tras haber perdonado a su abuelo. Marta, mientras tanto, comparte con Andrés la verdad sobre la amenaza de Pelayo a Fina, la causa real de su marcha. En casa de los Salazar, Nieves sigue hundida por la ausencia de Pablo, y Miguel acaba pidiéndole a su padre que vuelva a casa para aliviar a su madre, aunque no le haga ninguna gracia. También Álvaro se reúne de nuevo con Beatriz y le exige que consiga más dinero de Gabriel, mientras él y Gorito ultiman el plan para robar una de las furgonetas de la fábrica. Salva, que los ve juntos, le advierte de que no le conviene mezclarse con Gorito. Además, Begoña decide prescindir de la ayuda de Eduardo en los viajes a Pelahustán, y Darío entrega a Marta las primeras pistas para que pueda localizar a Fina.

Miércoles 29 de abril – Capítulo 550

Marta empieza a moverse con la información que le ha dado Darío, aunque de momento no consigue localizar al contacto que podría acercarla a Fina. A la vez, se niega a asistir al acto de homenaje póstumo a Pelayo porque sigue sin perdonarle todo el daño que le hizo. En la fábrica, Carmen se reencuentra con David y ambos recuperan su buena sintonía, pero pronto descubre los cambios en el servicio y pregunta por qué Paula ha sido apartada. Tasio termina confesándole que tuvo un acercamiento con la doncella, aunque insiste en que no pasó nada, algo que despierta igualmente la desconfianza de su mujer. Mientras tanto, Álvaro intenta acceder a toda la información sobre las rutas de los perfumes, y aunque Valentina y Tasio casi lo descubren, logra salir del paso. Cloe, además, pone sobre aviso a Marta de que Gabriel está haciendo movimientos extraños en la fábrica. En otro frente, Valentina le cuenta a Claudia que sabía lo de Mabel y Salva, provocando su estallido, y Salva decide romper definitivamente con Mabel ante su actitud. La gran sacudida del capítulo llega con la irrupción de Rodrigo, el ex de Valentina, en su habitación para llevársela por la fuerza. Solo la intervención de Claudia evita una desgracia.

Jueves 30 de abril – Capítulo 551

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Aterrorizada por la reaparición de Rodrigo, Valentina le cuenta a Cloe lo ocurrido, aunque sigue negándose a decírselo a Andrés por miedo a complicarlo todo todavía más. Gabriel vuelve a encararse con Begoña por su intención de regresar a Pelahustán, mientras en casa de los Salazar parece instalarse una tregua con un desayuno familiar que da una falsa sensación de normalidad. Mabel aprovecha ese momento para contarle a Miguel el triángulo que ha vivido con Salva y Claudia. También Paula empieza a asumir que debe alejarse de Tasio y se plantea buscar otro trabajo para irse de la casa, presionada tanto por Manuela como por la propia Carmen. La noticia más importante para Marta llega cuando Darío le comunica que ya tiene la dirección de Fina en Buenos Aires, y tanto Andrés como Cloe le animan a actuar cuanto antes. Además, Rodrigo regresa a la colonia y Cloe le deja claro que no va a permitir que vuelva a dañar a Valentina. Por último, Gabriel da un paso que puede cambiarlo todo al anunciar a los accionistas que quiere eliminar los productos de los De La Reina para centrarse solo en Brossard. La decisión provoca una enorme indignación y empuja a Damián a reaccionar con dureza contra él.