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¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026
Pablo Motos recibe esta semana a dos artistas, una actriz y al portavoz nacional del Partido Popular en las últimas entregas del mes en Antena 3.
‘El Hormiguero’ encara la última semana de abril con una agenda marcada por la música, el cine y la política. El programa de Pablo Motos recibirá entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril a Bad Gyal, Macarena Gómez, Manuel Carrasco y Borja Sémper, cuatro visitas con perfiles muy distintos para despedir el mes.
El lunes 27, Bad Gyal abrirá la semana en el plató de Antena 3. La cantante acudirá al programa para hablar de su gira ‘Más Cara Tour’ y de su nuevo disco, ‘Más Cara’, publicado a comienzos de marzo. Se trata de un proyecto especialmente personal, inspirado en la música que marcó sus primeros recuerdos y que sigue influyendo en su evolución artística.
El martes 28, Macarena Gómez será la invitada de la noche. La actriz presentará ‘¿Cómo hemos llegado a esto?’, su nueva película, que llega a los cines el 30 de abril. La comedia gira en torno a un triángulo amoroso y a un código de amistad que impide iniciar una relación con exparejas del grupo.
El miércoles 29, Manuel Carrasco visitará ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Pueblo Salvaje I’, su nuevo trabajo discográfico. El cantante también hablará de sus próximos conciertos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde actuará el próximo mes de junio en cuatro grandes citas con su público.
El jueves 30, Borja Sémper cerrará la semana con su primera visita al programa. El portavoz nacional del Partido Popular y diputado por Madrid hablará de su regreso a la vida pública tras varios meses centrado en su recuperación, además de abordar cómo afronta su vuelta a la actividad política.
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