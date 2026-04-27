Pago imprevisto
Revés judicial para Telemadrid: tendrá que pagar 17 millones a Hacienda
La Audiencia Nacional rechaza el recurso de la cadena pública madrileña y avala el criterio de Hacienda sobre las deducciones del IVA entre 2012 y 2014.
Telemadrid tendrá que afrontar un pago millonario a Hacienda tras perder su batalla judicial en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso presentado por el ente público madrileño y confirma la reclamación de unos 17 millones de euros derivada de la revisión del IVA correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
El conflicto se remonta a una comprobación de la Agencia Tributaria sobre el modo en que la cadena calculó las cuotas que podía deducirse. En 2022, el Tribunal Económico-Administrativo Central ya dio la razón a Hacienda, pero Telemadrid llevó el caso a la Audiencia Nacional con el objetivo de anular esa resolución. El tribunal, sin embargo, ha respaldado ahora el criterio del fisco.
La clave del fallo está en la doble naturaleza de la actividad de Telemadrid. Por un lado, presta un servicio público de radio y televisión; por otro, desarrolla actividades comerciales, como la venta de publicidad, patrocinios o derechos de emisión. Según la resolución, solo las operaciones vinculadas a esa parte económica permiten deducir el IVA en su totalidad, mientras que el servicio público financiado con fondos públicos no está sujeto a ese impuesto.
La Audiencia Nacional también rechaza el método con el que Telemadrid intentó justificar una mayor deducción. La cadena defendía que buena parte de su programación debía considerarse comercial, incluyendo informativos, deportes, cine o entretenimiento, y reservaba el carácter estrictamente público a contenidos educativos o culturales. El tribunal considera que ese reparto no refleja de forma correcta la proporción entre actividad económica y no económica.
El revés llega en un año en el que los presupuestos de la cadena prevén ingresos cercanos a esos 17 millones por vías como publicidad, patrocinios, contratos de programas y derechos taurinos. La sentencia todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pero, por ahora, Hacienda gana una batalla clave en un litigio que llevaba años abierto.
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