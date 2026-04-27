Quevedo llegó a 'La revuelta' con Elvis Crespo y Nueva Línea y dejó una inesperada reflexión sobre su futuro: "No me veo girando toda la vida"

Quevedo fue el invitado de esta noche en 'La revuelta' después de estrenar el pasado fin de semana su nuevo disco El Baifo. El cantante entró en plató rompiendo y dejó confesiones inesperadas a David Broncano, además de desvelar cuánto dinero tiene en el banco.

Quevedo llegó al plató y Broncano le hizo volver a entrar para atravesar una puerta de papel rompiéndola. Al estar cubierta con periódicos, el canario no pudo evitar su asombro al ver que uno de los diarios tenía a Mbappé en su página como futbolista aun del PSG. Sin embargo, segundos después cumplió con el presentador y rompió la puerta para entrar por segunda vez al escenario.

Una vez en la entrevista, el joven habló de El Baifo, el disco que acaba de estrenar con 14 canciones con sello a la identidad canaria. Y para despejar dudas, por si quedaba alguna después de estos días, el intérprete aclaró el significado de baifo: "Yo siempre he sido la cría de la cabra en las islas".

Después, el cantante dejó una de las confesiones más inesperadas. Y es que a pesar de que la carrera del artista está llena de éxitos a pesar de que él sólo tiene 25 años, asegura que no se ve toda la vida de gira: "Todavía me queda, pero en un futuro creo que me cansaré de girar. De repente, a los 35 digo: ya está, quiero estar más tranquilito".

Quevedo aseguró que ahora mismo no tiene un hogar, a pesar de que donde mejor se siente es en las islas. Pero el hecho de estar de gira, implica demasiados viajes, cambios de horario y un largo etcétera. "Se echa de menos levantarte tranquilo. Repetir días es la leche", y añade: "estos últimos meses he estado más que nunca en Las Palmas". Además, volvió a recalcar en un futuro "una parte de mí querrá una estabilidad, un día a día. No me veo girando toda la vida. En 15 años lo veremos".

La visita del artista al programa no quedó ahí, pues el canario también se atrevió a dar una cifra del dinero que tiene en el banco, algo a lo que se había negado en ocasiones anteriores. "Entre 1 y 3 (millones)", afirmó con gesto tranquilo antes de la felicitación de Broncano y el aplauso del público.

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Aunque no todo fueron alegrías para los presentes en el teatro, pues cuando empezaron a gritar para conseguir entradas, algo que ya se ha convertido en costumbre en el programa, el canario ha dicho que de momento no tiene conciertos programados. Eso sí, antes de despedirse, Quevedo cantó El Baifo y sorprendió al subir al escenario a Nueva Línea para interpretar juntos Al golpito. Por último hizo lo propio con Elvis Crespo, con quien cantó La Graciosa.