Esta noche
Quevedo elige 'La revuelta' para su promocionar su nuevo disco 'El Baifo' tras dar plantón a Jordi Évole
El cantante presenta su nuevo proyecto en el show de Broncano esta noche a partir de las 21:40 horas
Quevedo será uno de los grandes protagonistas de la televisión este lunes. El artista canario visitará 'La revuelta' para presentar su nuevo trabajo discográfico, marcando así el arranque de su promoción en el medio tras el reciente lanzamiento de El Baifo.
El cantante llega al formato de David Broncano en un momento clave de su carrera. Su tercer álbum de estudio, publicado el pasado 24 de abril, supone un giro hacia lo personal y lo identitario, con un marcado homenaje a sus raíces canarias y una evolución sonora respecto a sus anteriores trabajos. El disco, compuesto por 14 canciones, mezcla géneros urbanos con elementos tradicionales del archipiélago, consolidando una nueva etapa artística.
Además, El Baifo ha llegado rodeado de expectación y una potente campaña promocional, que incluyó desde acciones virales hasta un espectacular evento con drones en Las Palmas para anunciar el proyecto.
La visita de Quevedo a ‘La revuelta’ se produce, además, en pleno ruido mediático tras la polémica generada en torno a su entrevista fallida con Jordi Évole. El periodista compartió recientemente un fragmento inédito de una conversación que terminó abruptamente cuando el artista abandonó la grabación tras una pregunta sobre la filtración de su disco, un momento que se ha viralizado en redes y ha alimentado las teorías sobre si se trataba de una estrategia promocional.
En este contexto, su paso por el programa de La 1 adquiere aún más relevancia. No solo será una de sus primeras grandes apariciones televisivas tras el lanzamiento del disco, sino también una oportunidad para medir cómo afronta el foco mediático tras días de conversación pública.
Con todo, ‘La revuelta’ vuelve a posicionarse como un escaparate clave para los grandes nombres de la música en España. Y en esta ocasión lo hace con uno de los artistas más influyentes del momento, dispuesto a defender en directo un proyecto que conecta con su origen y redefine su identidad musical.
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