'La Promesa', avance semanal: el duque de Carril amenaza a Manuel, Pía destapa la verdad a Santos y Curro vuelve a estallar

Nueva semana intensa en 'La Promesa', que seguirá acumulando conflictos en varios frentes. Tras el inesperado reencuentro entre Vera y el duque de Carril, la presencia del noble en palacio traerá nuevas amenazas para los Luján. Al mismo tiempo, Curro continuará al límite en pleno proceso para recuperar su título, Pía terminará destapando a Santos la verdad sobre la muerte de su madre y Estefanía seguirá poniendo patas arriba la convivencia. La serie, además, solo emitirá cuatro capítulos, ya que el viernes 1 de mayo no habrá episodio por ser festivo nacional.

Lunes 27 de abril – Capítulo 822

El comportamiento de Curro empieza a preocupar seriamente a Manuel y Alonso, ya que el joven responde con brusquedad a casi cualquier comentario y sigue muy alterado. Mientras tanto, Vera consigue engañar a Cristóbal cuando este la interroga por su reunión con el duque y sale del paso con una excusa improvisada. En otra trama, Martina encuentra a Adriano enfermo en la cama y, pese a sus protestas, le prohíbe acudir al refugio. Estefanía continúa acosando a Carlo con nuevas insinuaciones, pero él vuelve a rechazarla con firmeza, aunque Teresa empieza a sospechar al ver la escena. Manuel, por su parte, habla con Julieta sobre su pasado con Jimena y admite que todavía le guarda cariño. Además, Pía decide no contarle a Teresa que vio a Leocadia besándose con Cristóbal, mientras Ricardo explica a la señora Adarre que no irá a la Guardia Civil para no exponerla. La jornada se complica todavía más cuando Curro vuelve a caer en las provocaciones de Lorenzo y casi llegan a las manos justo en el momento en que aparece el emisario del rey.

Martes 28 de abril – Capítulo 823

El duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro y el muchacho sigue reaccionando de forma excesiva ante cualquier situación. Alonso y Manuel son los primeros en declarar y hablan maravillas de él. Paralelamente, Martina consigue, tras mucha insistencia, que Pilarcita acepte visitar el refugio, aunque no está claro si lo hace por verdadero interés o solo por quitársela de encima. En el plano sentimental, Ciro reprocha a Julieta que faltara a su cita, sin saber que en realidad ella estaba con Manuel, algo que a ella parece no preocuparle demasiado. Pía, desde que descubrió lo de Leocadia y Cristóbal, observa a ambos con otros ojos y sigue manteniendo las distancias con Ricardo. Además, Petra le pide que intente convencerlo para que le cuente la verdad a Santos. Vera confirma a las cocineras que su padre ya la ha descubierto y asume que pronto podría tener que volver con él. Y por si fuera poco, el duque de Salvatierra y el de Carril coinciden y evidencian que se conocen y se llevan bien. El episodio se cierra con un nuevo frente para Carlo: Estefanía lo chantajea y le exige dinero o contará a María toda la verdad sobre el pasado romántico que compartieron.

Miércoles 29 de abril – Capítulo 824

Carlo decide no ceder al chantaje de Estefanía, aunque ella mantiene su amenaza de destrozar su relación con María si no consigue lo que quiere. Manuel empieza a sospechar cada vez más de las intenciones del duque de Carril e intenta contactar con el propietario de la empresa en la que invirtieron. Julieta advierte a Ciro sobre el duque, pero él reacciona con hostilidad. Mientras tanto, Salvatierra sigue con las entrevistas: la mayoría del servicio defiende a Curro, aunque Santos deja caer ciertas dudas sobre su carácter. Cuando llega el turno de Ángela, ella habla maravillas del muchacho. En paralelo, Martina y los suyos se vuelcan en la preparación del refugio y, cuando por fin llega Pilarcita, todo estalla en una discusión porque Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista. Ricardo sigue negándose a confesar a Santos la verdad sobre la muerte de Ana por miedo a perder a su hijo. Y el golpe final llega cuando el duque de Carril lanza una amenaza directa a Manuel: si no accede a sus exigencias económicas, hará público que los Luján secuestraron a su hija.

Jueves 30 de abril – Capítulo 825

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El chantaje del duque de Carril se recrudece. Manuel recibe un ultimátum: o aumenta la inversión o el noble revelará al emisario real que Vera es su hija y que los Luján la han tenido “secuestrada”, lo que podría arruinar también la restitución del título de Curro. Manuel habla entonces con Vera y descubre por fin que ella huyó de su padre porque es un criminal. En otro frente, María pregunta directamente a Estefanía y a Carlo si se conocían de antes, pero la doncella miente para protegerlo. Mientras tanto, Martina y Pilarcita viven un momento de sinceridad en el que la noble admite que su rechazo al refugio nacía en realidad de la envidia, y finalmente queda encantada con el proyecto. Uno de los momentos más importantes del capítulo llega con Pía, que al ver tan hundido a Santos decide contarle toda la verdad: fue Ricardo quien mató accidentalmente a su madre. Además, Lorenzo aprovecha su entrevista con Salvatierra para cargar con dureza contra Curro. Después, el emisario organiza un careo entre ambos y Lorenzo se despacha acusándolo de déspota inestable, llegando incluso a asegurar que Ángela tiene un trastorno mental y debería ser internada. Curro queda de nuevo al borde de perder el control.