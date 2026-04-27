Melanie Griffith y Antonio Banderas en su foto más íntima 12 años después de su divorcio

El actor español Antonio Banderas ha publicado en sus redes sociales una imagen familiar que ha llamado la atención por su naturalidad y cercanía. En la fotografía, tomada el pasado fin de semana en Los Ángeles, aparecen juntos Banderas, su exmujer Melanie Griffith, su hija Stella del Carmen y el marido de esta, Alex Gruszynski. El intérprete malagueño acompañó la instantánea con un texto que refleja la buena sintonía actual entre todos ellos: “Un momento encantador y divertido ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella, y mi exmujer y amiga de toda la vida, Melanie”.

Esta reunión familiar se produce doce años después de que la pareja oficializara su divorcio en 2015, tras una separación amistosa anunciada en 2014. Durante casi dos décadas, Banderas y Griffith formaron una de las uniones más estables y admiradas de Hollywood, fruto de un romance que comenzó en el set de rodaje de la comedia Two Much (1995), dirigida por Fernando Trueba. En aquel momento, ambos atravesaban procesos de divorcio previos: Griffith de Don Johnson y Banderas de Ana Leza. Su química fue inmediata y, tras formalizar sus respectivas separaciones, contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 1996 en Londres.

De esa unión nació, el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, su única hija en común, Stella del Carmen Banderas Griffith. Stella, que cumplirá 30 años a finales de septiembre de 2026, se casó en octubre de 2025 con Alex Gruszynski en una ceremonia celebrada en España, concretamente en la abadía de Retuerta Le Domaine, en Valladolid. La joven, que ha optado por una vida más discreta que la de sus padres, combina su herencia hispano-estadounidense y ha mantenido siempre un vínculo estrecho con las raíces españolas de su padre, visitando el país en varias ocasiones.

El divorcio de Banderas y Griffith se gestionó de manera civilizada y consensuada. La pareja alegó “diferencias irreconciliables” y acordó una repartición equitativa de bienes, incluyendo residencias en California y Nueva York. La custodia de Stella, que entonces era menor, no generó conflictos públicos; la joven permaneció principalmente en Los Ángeles junto a su madre, donde había crecido. Desde entonces, tanto Banderas como Griffith han destacado en distintas entrevistas la importancia de mantener una relación cordial por el bien de su hija.

En la actualidad, Antonio Banderas (65 años) mantiene una relación estable desde hace más de una década con la asesora financiera neerlandesa Nicole Kimpel. Por su parte, Melanie Griffith ha enfocado su vida en la familia y en su salud, habiendo superado problemas de adicciones en el pasado y habiendo sido diagnosticada con epilepsia en 2011, condición que ha controlado con éxito. Ambos parecen ilusionados con la posibilidad de convertirse en abuelos, ya que Stella y Alex llevan algo más de un año casados.

La publicación de Banderas ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios han elogiado la madurez de la expareja y la imagen de una familia “unida y bien avenida”, alejada de tensiones o rencores. Estas imágenes se suman a otras captadas durante el fin de semana en las que se veía a Banderas y Griffith saliendo de un restaurante en Los Ángeles, charlando animadamente y caminando agarrados del brazo, con la presencia de Stella.

Noticias relacionadas

Este tipo de gestos públicos refuerzan la idea de que, más allá del final romántico, es posible construir una relación de amistad y respeto mutuo cuando hay hijos de por medio. En un mundo del espectáculo habituado a divorcios conflictivos y batallas mediáticas, el caso de Banderas y Griffith sigue siendo un ejemplo de cómo la cordialidad puede prevalecer con el paso del tiempo.