Jordi Évole despista con el invitado de su último programa de la temporada: ¿Pedro Sánchez o Pedro Quevedo?

Jordi Évole ha vuelto a avivar el interés por el cierre de temporada de 'Lo de Évole'. Este lunes 27 de abril, el periodista ha publicado en su cuenta de X un vídeo en el que plantea la posibilidad de emitir un programa extra el próximo domingo 3 de mayo.

En el texto que acompaña al clip, de poco más de un minuto, Évole afirma: “¿Y si el domingo que viene, 3 de mayo, hay un último Lo de Évole? Tiene que ser un extraball de los gordos, porque si no ya os digo yo que no habría programa. Hagan sus apuestas. Tú también puedes jugar @AlejandroSanz”.

Durante el vídeo, el presentador recibe una llamada en plena entrevista con Alejandro Sanz de un contacto guardado en su agenda como "La entrevista del año". "La de Alejandro sería entonces la segunda entrevista del año", bromeó el catalán, que añadió una pista sobre su posible invitado: "Ya sabe usted que yo le he llamado mucho este año porque creo que tiene mucho interés su testimonio".

Aunque la temporada parecía haber concluido este domingo 26 de abril con un doble programa dedicado a Alejandro Sanz (grabado en Estados Unidos y centrado en su gira, su carrera y reflexiones personales), el presentador deja abierta la puerta a una entrega adicional de carácter especial.

En los comentarios al post y en redes sociales han surgido rápidamente distintas hipótesis sobre quién podría ser el invitado de ese hipotético “extraball”. Una de las más repetidas apunta a Pedro Sánchez, en línea con las anteriores apariciones e interacciones del presidente del Gobierno en el programa y con el interés habitual de Évole por la actualidad política. Para apoyarse en esta teoría, se recuerda la conversación telefónica que el Presidente mantuvo con Jordi en el programa en que entrevistó a Marc Giró.

Otra teoría que circula entre parte de los espectadores conecta este posible cierre con la entrevista inédita que Évole compartió semanas atrás con el cantante Quevedo. Aquel encuentro, grabado en Gran Canaria, quedó interrumpido cuando el periodista preguntó por la filtración previa del disco El Baifo (que finalmente se publicó el pasado jueves). Quevedo mostró su incomodidad, abandonó el set y respondió después en redes con el mensaje “Se te fue el baifo, Jordi”.

Ahora que el álbum ya está disponible en plataformas, algunos interpretan que Évole podría haber reservado ese material para ofrecer una resolución o una versión completa como broche final de temporada, cerrando así el círculo del incidente que generó gran atención en redes.

Noticias relacionadas

De momento, con la publicación del presentador no sabemos si será uno u otro el invitado, o ni siquiera ninguno de ellos. Al igual que, aunque parece que sí, no está asegurado que el próximo domingo veamos una nueva emisión del programa. Habrá que esperar al domingo para salir de dudas.