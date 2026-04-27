Jesús Cintora estalla tras la exoneración de Jordi Pujol por su deterioro cognitivo: "Esto es un escándalo"

Jesús Cintora sigue protagonizado titulares debido a su programa 'Malas lenguas'. Si este fin de semana fue muy comentado el plantón que le dio Ernesto Ekaizer durante el estreno de la versión nocturna del magacín, hoy el presentador no se ha cortado a la hora de la valorar la última decisión judicial que afecta a los Pujol.

Y es que hoy se ha conocido que la Audiencia Nacional ha decidio exonerar a Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, del juicio por fortuna oculta debido a su deterioro cognitivo, algo que ha cabreado al presentador de TVE: "Estamos hablando de 5 mil millones de las antiguas pesetas en Andorra. Ha ido pasando el tiempo desde 2014 que estalla el escándalo y en 2026, dicen 'está muy mayor, tiene un problema cognitivo'", ha comenzado explicando.

"¿Y en todo este tiempo?", se preguntaba inmediatamente después Cintora. "¿No ha habido tiempo de juzgarle? ¿No interesaba juzgarle? ¿Qué ha podido pasar?, ahora os lo pregunto", le decía el periodista a sus colaboradores. "Esto es un escándalo de la historia reciente de España", ha sentenciado antes de dar paso a un vídeo que explicaba cómo ha ido evolucionando este procedimiento desde el año 2012.

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Tras el vídeo, el presentador retomaba con una pregunta para sus colaboradores a raíz de la decisión de la Audiencia Nacional: "¿Esto afecta a la credibilidad de la justicia que pueda tener la ciudadanía cuando ve esto, a Pujol exonerado? Tanto tiempo que ha pasado y no se le ha podido juzgar...Si ahora está mal, yo no digo que lo juzgen ahora si está mal cognitivamente, ¿pero no ha habido tiempo todos estos años?".