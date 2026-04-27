Gorka Rodríguez ficha por ‘El Grand Prix del Verano’ como copresentador junto a Ramón García y Lalachus

‘El Grand Prix del Verano’ amplía su equipo de presentadores para su próxima edición. Gorka Rodríguez se incorpora al concurso de La 1 como copresentador junto a Ramón García, que seguirá al frente del formato, y Lalachus, que repite por segundo año consecutivo. La nueva temporada arranca sus grabaciones esta semana y llegará a RTVE este verano con nuevas pruebas y el regreso de algunos de sus juegos más reconocibles.

La llegada de Rodríguez supone un paso más en su relación con el programa, ya que el pasado verano participó como padrino de L’Alborç, en Tarragona, en una entrega en la que el municipio se enfrentó a Cubas de la Sagra.

El periodista cuenta con una trayectoria de dos décadas en televisión y radio. En TVE ya ha presentado formatos de entretenimiento como ‘El cazador STARS’, la versión con famosos del concurso de La 1, y actualmente conduce ‘El Despertador de RNE’, el espacio matinal de Radio Nacional de España. Su incorporación refuerza la apuesta del formato por perfiles ligados al entretenimiento y a la comunicación en directo.

La nueva edición contará con 12 localidades: Altura, Balanegra, Blanca, Cantalejo, Muros, Polinyà, Pradejón, Pravia, Quintanar del Rey, San Juan de la Rambla, Serranillos del Valle y Zumárraga. RTVE anunció en marzo que el concurso ampliaba su horquilla de selección a municipios de entre 3.000 y 10.000 habitantes, con el objetivo de abrir la competición a más pueblos de toda España.

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El programa mantendrá su mezcla de competición, humor y pruebas físicas, con clásicos como ‘Los troncos locos’ o ‘Los pingüinos matemáticos’, además de nuevos juegos preparados para esta temporada. ‘El Grand Prix del Verano’, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, regresó a La 1 en 2023 y desde entonces se ha consolidado de nuevo como una de las grandes apuestas familiares del verano.