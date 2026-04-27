En 'El tiempo justo'
Gloria Camila se revuelve contra Pelayo Díaz por su comentario sobre los toreros: “¡No te voy a permitir que llames asesino a mi padre!”
La colaboradora salta en ‘El tiempo justo’ tras unas polémicas palabras del estilista sobre los toreros
La tensión se ha disparado esta tarde en el plató de 'El tiempo justo'. Un debate sobre la tauromaquia ha terminado en un enfrentamiento directo entre Gloria Camila y Pelayo Díaz, con reproches en pleno directo y un momento de máxima incomodidad.
Todo ha surgido a raíz de la defensa que María José Campanario ha hecho en redes sociales de su marido, Jesulín de Ubrique, después de recibir comentarios en los que se le tachaba de “asesino” por su profesión como torero.
El tema llegó al programa y fue entonces cuando Pelayo Díaz lanzó una reflexión que encendió el plató: “Si matas animales es normal que te llamen asesino”. Unas palabras que no tardaron en provocar la reacción inmediata de Gloria Camila, visiblemente molesta.
“Si matas animales, en este caso toros, se llaman toreros, no asesinos”, respondió tajante, encontrando además el respaldo de Antonio Rossi, que también rechazó ese calificativo.
El debate fue subiendo de tono cuando Joaquín Prat preguntó directamente a Pelayo si estaba de acuerdo con llamar “asesino” a un torero. “Yo creo que estás matando a un animal, así que sí, puedes ser un asesino”, insistió el estilista, sin matices.
Fue entonces cuando Gloria Camila estalló definitivamente: “Se llama profesión y se llama torero”. Lejos de rebajar la tensión, la hija de Ortega Cano decidió entrar de lleno en la discusión: “¡Pues yo claro que voy a entrar al debate! ¡Tengo un padre torero y no te voy a permitir que tú le llames asesino!”, zanjó la colaboradora.
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