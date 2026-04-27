¿Quién es Ernesto Ekaizer, el periodista que abandonó ‘Malas lenguas Noche’ tras reprocharle su actitud al presentador?

Ernesto Ekaizer se convirtió en uno de los nombres más comentados del estreno de ‘Malas lenguas Noche’ tras abandonar el plató en pleno directo. El periodista participaba este sábado 25 de abril en la nueva edición nocturna del formato de Jesús Cintora en La 2 cuando estalló la tensión durante un debate sobre el ‘caso Kitchen’, una materia que Ekaizer ha seguido de cerca durante años.

El desencuentro se produjo cuando Cintora dio paso a Ekaizer después de varios turnos de palabra de otros colaboradores. El periodista reprochó entonces al presentador que no le hubiera incluido antes en la conversación: "Me has ignorado todo el programa", llegó a decir, antes de anunciar su marcha del plató. El conductor del espacio continuó después con la tertulia tras agradecerle su intervención.

Pero el protagonista de ese momento televisivo no es un tertuliano ocasional. Ernesto Ekaizer, nacido en Buenos Aires en 1949, es un periodista y escritor argentino afincado en España con una larga trayectoria en medios. Ha trabajado en cabeceras como La Vanguardia, Cambio 16, El Globo, Cinco Días, El País y Público, además de colaborar de forma habitual en programas de radio y televisión. Actualmente es periodista en EL PERIÓDICO, donde realiza análisis políticos de temas nacionales e internacionales.

Su nombre está especialmente vinculado al periodismo de investigación y al seguimiento de grandes causas políticas, judiciales y económicas. En el año 2000 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por su cobertura del caso Pinochet para ‘El País’, un trabajo que también le llevó a publicar el libro ‘Yo, Augusto’.

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Ekaizer también es autor de numerosos libros sobre poder, banca, corrupción y tramas judiciales, entre ellos ‘Indecentes’, ‘El caso Bárcenas’, ‘El libro negro’ y ‘Operación Jaque Mate’. Este último aborda el caso Villarejo y otros asuntos relacionados con las investigaciones sobre las cloacas del Estado, entre ellas la operación Kitchen, precisamente el tema que se estaba tratando cuando decidió levantarse de la mesa de ‘Malas lenguas Noche’.