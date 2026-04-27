Domingo 26 de abril
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' sube y lidera el domingo, mientras MotoGP impulsa el día en Telecinco
Antena 3 mantiene el doble dígito y laSexta destaca con la entrevista a Alejandro Sanz.
La noche del domingo dejó el liderazgo para Telecinco. 'Supervivientes: Conexión Honduras' mejoró sus registros y alcanzó un 12,4% de share con 969.000 espectadores, creciendo respecto a la semana anterior y manteniéndose como una de las principales ofertas de la noche.
La emisión de 'Geostorm' dentro de 'La película de la semana' de La 1 fue otra de las opciones más vista del prime time al firmar un 11,9% de cuota de pantalla y reunir a 1.335.000 espectadores de media. Al mismo tiempo, en Antena 3, 'Una nueva vida' se mantuvo en el doble dígito al registrar un 10,1% de cuota de pantalla y 896.000 espectadores de media.
Por su parte, en laSexta, el especial 'Lo de Alejandro Sanz' promedió un 7% de share y 805.000 espectadores en su doble entrega, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' firmó un 6,5% de cuota de pantalla y reunió a 655.000 espectadores.
Más allá del prime time, Telecinco también destacó durante la jornada con el Gran Premio de España de MotoGP. La carrera principal, emitida a las 14:02 horas, alcanzó un 13,9% de share y 999.000 espectadores. Antes, la emisión de las 12:17 horas anotó un 12,7% y 483.000 espectadores, mientras que la de las 11:02 horas registró un 10,3% de cuota y 360.000 espectadores.
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