Momento polémico
Ernesto Ekaizer, indignado con Jesús Cintora, abandona el plató de 'Malas Lenguas Noche' de manera abrupta: "Me llevas ignorando todo el programa"
El espacio de debate se estrenó en la noche de los sábados analizando la actualidad de la semana y con la marcha inesperada del periodista de EL PERIÓDICO.
El estreno de 'Malas Lenguas Noche' en la franja nocturna de los sábados se La 2 de TVE se ha saldado con el repentino abandono del plató de uno de sus colaboradores habituales más carismáticos. Se trata de Ernesto Ekaizer, periodista de EL PERIÓDICO, que ha cargado contra Jesús Cintora en pleno directo y ha terminado marchándose del programa.
Pese a tener desde siempre una muy buena sintonía con el presentador, con el que lleva colaborando en televisión desde los tiempos de 'Las mañanas de Cuatro', este sábado se produjo un desencuentro cuando, a juicio de Ekaizer, no se estaban repartiendo correctamente los tiempos de intervención.
Todo ocurrió en el transcurso de un debate sobre el caso Kitchen, del que Ernesto Ekaizer ha escrito tres libros. "Me llevas ignora el todo el programa", le espetó el argentino a Cintora, visiblemente enfadado, cuando le llegó el turno para hablar.
El presentador, sorprendido por su reacción, quiso conocer su visión de la cuestión pero él se cerró en banda. "No sé, no me consta, no me acuerdo. Respóndete tú, has actuado como Teresa Palacios. Francamente, debería irme. Y me voy a ir". Según se estaba levantando de la silla, quiso matizar: "No es por vosotros (refiriéndose al resto de tertulianos), es por el presentador".
Y dicho y hecho. Ekaizer abandonó el plató del espacio para no volver y sin despedirse: "Buenas noches, Ernesto", le dijo Cintora mientras se estaba marchando. "Gracias. Aquí cada uno es libre de hacer lo que consideré". Acto seguido, el programa siguió su desarrolló tal y como estaba previsto, pero con un tertuliano menos.
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