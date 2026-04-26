Sábado 25 de abril 2026
Audiencias TV ayer: 'Una fiesta de muerte' se estrena líder, 'Got Talent' marca máximo y Cintora llega bien a la noche del sábado
'laSexta Xplica' aguanta la nueva competencia y se sitúa por encima de la media de la cadena.
Ernesto Ekaizer, indignado con Jesús Cintora, abandona el plató de 'Malas Lenguas Noche' de manera abrupta: "Me llevas ignorando todo el programa".
'Una fiesta de muerte' estrenó anoche su primer misterio con éxito en Antena 3. El programa de Àngel Llàcer consiguió un gran 12,8% y más de 1,2 millones de espectadores de media. De esta manera, Antena 3 consigue con este especial mejorar los datos que venía cosechando la temporada de 'Atrapa un millón', que se movía entre el 10 y el 11%.
El estreno de este nuevo show, sin embargo, no afectó a su competidor más directo, 'Got Talent'. El programa de Santi Millán ofreció la última semifinal y marcó máximo, logrando por primera vez esta temporada llegar al 10% de cuota de pantalla. Así, 855.000 espectadores fueron testigos de los últimos finalistas que escogió el talent show.
El otro duelo se vivió en la actualidad política. El estreno de 'Malas lenguas Noche' cumplió con éxito en La 2 al registrar un estupendo 4,9% y 371.000 seguidores. Son datos más bajos que los que suele hacer la tira diaria en la tarde del canal, pero notablemente más elevados que los que suele registrar La 2 los sábados por la noche. Aún así, el estreno no puede en este primer asalto con 'laSexta Xplica', que sigue su buena andadura y consigue un 6% y 467.000 apoyos.
Por su parte, La 1 se desinfla respecto a la semana pasada al no tener fútbol. La oferta cinematográfica de TVE, que apostó por 'La proposición', se conforma con la tercera plaza gracias al 9% de la audiencia, lo que se traduce en 888.000 fieles.
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