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En '¡Menudo cuadro!'

Máximo Huerta destapa su infierno con Sé lo que hicisteis: “Fue terrorífico, me ridiculizaron y vivía con miedo ante las cámaras”

El presentador ha reconocido cuál fue su peor etapa en televisión en el vídeopodcast de la plataforma En Play, de RTVE.

Sonsoles Ónega acerca posturas con Ana Rosa y desvela el problema que tuvo con su sueldo en Telecinco: "Cobraba como reportera cuando presentaba".

Máximo Huerta en '¡Menudo cuadro!'

Máximo Huerta en '¡Menudo cuadro!' / EN PLAY

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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El vídeopodcast de En play '¡Menudo cuadro!' sigue dejando grandes confesiones gracias a la naturalidad y generosidad de sus invitados. A la entrevista de Sonsoles Ónega en la que reconoció acercar posturas con Ana Rosa Quintana, y otras entrevistas que han dado de qué hablar en las últimas semanas, se ha sumado el pasado jueves la de Máximo Huerta, presentador y escritor.

El rostro televisivo acudió al programa para presentar su nuevo libro en el día de Sant Jordi que lleva por nombre 'Mamá está dormida'. Sobre este nuevo proyecto se ha sincerado junto a David Andújar, David Insua y Carlota Corredera: "Como mi infancia no fue amable, revisitarla con la escritura se convierte en la única forma de cambiarlo".

"Mi infancia no fue divertida, claro que hubo momentos buenos; pero la familia no fue refugio", añadió explicando que es lo que se abordaba en su nuevo libro, que es una especie de espejo sobre una parte de la vida personal del periodista. "No se verbalizaban los te quiero", en su hogar, reconoció.

El reconocido presentador comenzó su andadura en la televisión como copresentador de informativos, trabajó durante años junto a Ana Rosa Quintana y, más tarde, fue presentador del magacín 'A partir de hoy' en Televisión Española, antes de dar el salto a la televisión pública valenciana. En el podcast, al mirar hacia el pasado confiesa que "la televisión es una trituradora humana porque hay que esperar mucho y te quemas a una velocidad superior al resto de profesiones", tal y como le dijo una vez Tania Llasera.

Pero su trayectoria televisiva no fue un camino de rosas y Huerta, reconoce ahora que le costó mucho aceptar su condición sexual de manera pública: "Yo no llegué a inventarme que tenía novias, pero sufrí el silencio, me coarté mucho", ha explicado. "Me he contenido, me he autocensurado. Jamás lo he pasado tan mal como cuando salió 'Sé lo que hicisteis'. Algunas veces hicieron bromas durísimas con la sexualidad y me sentí ridiculizado. Luego, con Patricia Conde y Ángel Martín, genial, lo hablé con ellos y lo entendieron. Son heridas cerradas, pero, en aquel momento, vi mi pluma en un espejo y fue terrorífico, vivía con miedo a moverme delante de una cámara", añadió de manera sincera.

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Por último, el periodista también abordó la curiosidad que ha generado a lo largo de los años su cambio de nombre de Máximo a Máxim y viceversa, algo que se enmarca en sus primeros pasos en el extinto Canal Nou: "La cadena pedía que valenciarizáramos el nombre". Años después, tras su breve etapa como Ministro y su reconciliación con su padre ya fallecido, el escritor decidió recuperar la 'o' en su nombre: "La reivindico porque es mía".

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