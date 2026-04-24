Ramoncín estalla en 'Más vale tarde' por lo que no entiende del juicio de la 'Operación Kitchen': "Tenían que estar como acusados"

Ramoncín se mostró especialmente contundente en 'Más vale tarde' durante el análisis del juicio por la 'Operación Kitchen'. El programa de laSexta abordó la declaración de Ignacio López del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal, que compareció como testigo en la Audiencia Nacional después de haber estado imputado durante la fase de instrucción del caso.

El foco del debate estuvo en el papel que López del Hierro pudo tener en los contactos entre Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo. El empresario admitió que presentó a Villarejo a la exsecretaria general del PP y que organizó una reunión en la sede nacional del partido. Sin embargo, cuando la abogada del PSOE intentó profundizar en esos encuentros, aseguró no recordar más detalles.

Esa declaración abrió el debate en la mesa de 'Más vale tarde'. Afra Blanco reclamó una respuesta clara del Partido Popular ante lo que se está escuchando en la vista oral: "Estoy esperando una actuación contundente por parte del PP, que es todo lo que se le puede exigir". Mayte Alcaraz también intervino para valorar el papel del exmarido de Cospedal y dejó una reflexión sobre la forma en la que se produjo aquel contacto con Villarejo: "Hasta donde yo sé, a un político no le tiene un marido que ejercer de celestina". La periodista añadió además: "Los que conocemos a este señor sabemos que se atribuía responsabilidades que no eran suyas".

Fue entonces cuando Ramoncín tomó la palabra. El colaborador no centró su crítica únicamente en la declaración de López del Hierro, sino en la situación procesal tanto de él como de Cospedal dentro del juicio. Su valoración fue directa: "Cualquiera que haga un análisis no comprende que Cospedal y su exmarido no estén sentados ahí como acusados".

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La frase de Ramoncín apuntaba a una de las cuestiones que más debate está generando en torno a la 'Operación Kitchen': la diferencia entre quienes se sientan en el banquillo como acusados y quienes han sido llamados a declarar únicamente como testigos. En el caso de López del Hierro y Cospedal, ambos quedaron fuera de la causa tras la fase de instrucción, aunque sus nombres han vuelto a aparecer durante el juicio por sus contactos con Villarejo.