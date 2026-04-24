Invitados '¡De viernes!' hoy: de la despixelación de un colaborador de 'Sálvame' a un triunfito, pasando por la llegada de Ylenia como colaboradora

'¡De viernes!' vuelve esta noche a Telecinco con una entrega marcada por el testimonio de Makoke. La colaboradora se sentará en el programa para abordar, por primera vez con detalle, la que define como la verdadera cara de Kiko Matamoros durante los más de 20 años que duró su relación. Se trata de la primera vez que Telecinco podrá mencionar oficialmente el nombre del colaborador después del final de 'Sálvame', allá por junio de 2023, cuando se decidió vetar a algunos de los personajes que aparecían en el programa.

El espacio anuncia un relato especialmente duro, en el que Makoke romperá su silencio después de años negando lo que, según avanzan desde el programa, realmente ocurría en su vida privada. La propia protagonista resume así el momento personal en el que llega a esta entrevista: "No es agradable, pero ahora me siento liberada, ya no tengo miedo, basta ya...".

La entrevista formará parte del Scoop de la semana, una de las secciones principales de '¡De viernes!'. En ella, Makoke repasará algunos de los episodios más tensos de su relación con Matamoros y explicará por qué ha decidido hablar ahora, tras años manteniendo una versión mucho más contenida sobre su pasado sentimental.

La noche también contará con la presencia de Begoña Gutiérrez, exroad manager de Isabel Pantoja. Su visita llega después de las últimas declaraciones de Kiko Rivera, que ha negado que ella ejerciera de intermediaria en la venta de Cantora a espaldas de su madre. Gutiérrez acudirá al plató con pruebas de su vínculo con la tonadillera y con intención de desmontar la versión ofrecida por el hijo de la artista.

Otro de los nombres propios de la entrega será Nuria Fergó. La cantante acudirá al programa después de atravesar el que ella misma ha definido como el peor año de su vida, marcado por la muerte de su padre, la ruptura con su pareja y la cancelación de su boda. Además, hará balance de sus 25 años de carrera musical, aniversario que celebrará con una nueva gira de conciertos.

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'¡De viernes!' también reforzará su mesa de colaboradores con la incorporación de Ylenia Padilla. La televisiva se sumará al equipo para comentar la última hora de 'Supervivientes', con imágenes inéditas del reality. En ese bloque estará acompañada por Rocío Flores, María Jesús Ruiz y las madres de Claudia y Gerard, dos de los concursantes que más protagonismo están teniendo en la actual edición.