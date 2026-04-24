Expulsado en 'Supervivientes' ayer: salida inesperada y nueva forma de elegir nominados

La octava gala de 'Supervivientes 2026' dejó una expulsión a medias y una nueva lista de nominados que cambia por completo el tablero de la convivencia. Ingrid Betancor fue la concursante menos apoyada por la audiencia en el duelo final frente a Almudena Porras, pero su salida no supuso todavía el regreso definitivo a España.

La noche arrancó con tres supervivientes en peligro: Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor. Después de que Claudia Chacón se salvara el martes en 'Tierra de Nadie', la audiencia volvió a intervenir durante la gala del jueves 23 de abril y Gerard fue el siguiente en quedar fuera de riesgo. La decisión final quedó entonces entre Almudena e Ingrid, y el público optó por mantener a la primera con un 56,3% de los votos frente al 43,7% de Ingrid.

Sin embargo, la expulsión no fue tan definitiva como parecía. Ingrid no puso rumbo a casa, sino que fue enviada a la nueva Zona Parásita, un palafito sobre el mar en el que deberá convivir con Marisa Jara. Esta última, primera expulsada de la edición, regresó al concurso como participante de pleno derecho, aunque aislada del resto de sus compañeros y en unas condiciones mucho más duras que las de las playas principales.

La segunda gran noticia de la gala llegó con las nominaciones. Esta vez no hubo votación tradicional, sino una dinámica inédita basada en una cadena de salvaciones. Los líderes, Darío en Playa Victoria y Borja en Playa Derrota, abrieron el proceso eligiendo a un compañero para librarlo de la nominación. A partir de ahí, cada salvado debía proteger a otro concursante hasta dejar a una persona sin elegir.

En Playa Victoria, Darío salvó a Alvar, que a su vez eligió a Alba. Alba protegió a Nagore y Nagore hizo lo propio con Ivonne. La cadena dejó fuera a Almudena, que quedó nominada automáticamente y recibió el poder de escoger a otra persona de su grupo para acompañarla en la lista. Su decisión fue Alba Paul.

En Playa Derrota, Borja salvó primero a Maica. Después, Maica eligió a Claudia, Claudia salvó a Gerard, Gerard protegió a Aratz y Aratz escogió a José Manuel Soto. El único que no fue salvado fue Toni Elías, que quedó nominado y pudo elegir a otro compañero. El piloto señaló a José Manuel Soto.

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De esta forma, los nuevos nominados de 'Supervivientes 2026' son Toni Elías, José Manuel Soto, Alba Paul y Almudena Porras. La gala, además, dejó una novedad llamativa: Claudia Chacón, que venía acumulando nominaciones en las últimas semanas, se libró por primera vez de la lista negra. El próximo jueves, uno de los cuatro nominados tendrá que enfrentarse a la decisión de la audiencia.