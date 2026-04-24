La estrategia de Kiko Jiménez tras ganar a Gloria Camila en los tribunales: su futuro en Telecinco y un nuevo proceso judicial

La victoria Kiko Jiménez en los tribunales tras ser denunciado por Gloria Camila por malos tratos ante una nueva etapa en la vida del colaborador. Tras conocer esta sentencia a su favor, el colaborador ha decidido trazar una nueva estrategia de futuro en lo que respecta a su presencia en televisión, para no perjudicar el proceso judicial que va a abrir contra su ex.

En este sentido, el novio de Sofía Suescun ha decidido no entrar a comentar esto en ningún programa de televisión y llevarlo estrictamente por la vía legal. Así lo ha comentado él mismo en sus redes sociales, tras ser preguntado por sus seguidores si acudiría a '¡De viernes!' para hablar del tema.

"No voy a ir, no quiero saber nada de esta gente. Tampoco quiero de ir mucho más. Algún día lo contaré todo y el mundo flipara, porque es muy fuerte todo. Pero no será ahora, ni en '¡De viernes!'", ha asegurado. Por tanto, cierra la puerta a conceder entrevistas en el corto plazo. YOTELE ha intentado contactar con Kiko Jiménez para conocer más detalles sobre esta cuestión, pero no ha sido posible localizarle.

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Tras abandonar el programa 'Fiesta' de manera voluntaria, Kiko Jiménez abandonó la televisión durante unos meses y se refugió en el deporte y en su trabajo en las redes sociales. Recientemente volvió a Telecinco como colaborador de 'Supervivientes', analizando el día a día de la actual edición del reality, pero sin entrar en otras cuestiones de carácter personal.