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Resolución judicial

La estrategia de Kiko Jiménez tras ganar a Gloria Camila en los tribunales: su futuro en Telecinco y un nuevo proceso judicial

El colaborador ha tomado una decisión después de ganar en primera instancia a la hija de José Ortega Cano.

Kiko Jiménez, en una imagen de archivo.

Kiko Jiménez, en una imagen de archivo.

Redacción Yotele

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Madrid
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La victoria Kiko Jiménez en los tribunales tras ser denunciado por Gloria Camila por malos tratos ante una nueva etapa en la vida del colaborador. Tras conocer esta sentencia a su favor, el colaborador ha decidido trazar una nueva estrategia de futuro en lo que respecta a su presencia en televisión, para no perjudicar el proceso judicial que va a abrir contra su ex. 

En este sentido, el novio de Sofía Suescun ha decidido no entrar a comentar esto en ningún programa de televisión y llevarlo estrictamente por la vía legal. Así lo ha comentado él mismo en sus redes sociales, tras ser preguntado por sus seguidores si acudiría a '¡De viernes!' para hablar del tema. 

"No voy a ir, no quiero saber nada de esta gente. Tampoco quiero de ir mucho más. Algún día lo contaré todo y el mundo flipara, porque es muy fuerte todo. Pero no será ahora, ni en '¡De viernes!'", ha asegurado. Por tanto, cierra la puerta a conceder entrevistas en el corto plazo. YOTELE ha intentado contactar con Kiko Jiménez para conocer más detalles sobre esta cuestión, pero no ha sido posible localizarle. 

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Tras abandonar el programa 'Fiesta' de manera voluntaria, Kiko Jiménez abandonó la televisión durante unos meses y se refugió en el deporte y en su trabajo en las redes sociales. Recientemente volvió a Telecinco como colaborador de 'Supervivientes', analizando el día a día de la actual edición del reality, pero sin entrar en otras cuestiones de carácter personal. 

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