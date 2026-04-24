Bronca tremenda entre Risto Mejide y Susana Díaz en 'Todo es mentira' por el histórico comité federal del PSOE, ¿con despido en directo?: "¡No me cuentes milongas!"

El convulso comité federal de 2016 del PSOE, que terminó con la salida de Pedro Sánchez como secretario general del partido, para decidir el nuevo liderazgo del partido (una gestora) y si se apoyaba la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ha vuelto a la actualidad tras la filtración de una extensa grabación en vídeo de aquella compleja jornada para los socialistas.

Con una Susana Díaz al borde del llanto y un Pedro Sánchez absolutamente desubicado, en el documento audiovisual se puede ver que la tensión que se vivió en aquellos momentos fue máxima.

Para comentarlo, Susana Díaz ha intervenido en 'Todo es mentira' a través de videollamada, ofreciendo una entrevista con Risto Mejide en la que terminaron saltando chispas. "Lo que se decidió allí fue mucho más que un liderazgo, sino un modelo de partido y de país".

"Fue una encerrona desde el minuto uno. Teníamos todo el derecho a pedir que se cumplieran los estatutos. Y se votaba por llamamiento o por urna. Y en este caso la urna tenía que estar a la vista de todo el mundo. Pero que se actuará con legalidad y transparencia", comenzó diciendo la senadora socialista.

El ambiente comenzó a enrarecerse cuando no quiso aportar más información sobre lo ocurrido aquel día y el presentador se lo afeó: "Necesito que cuando las cosas se ponen turbias, tú me las aclares. Te ruego que seas más clara".

Tras verse acorralada, Díaz claudicó mínimamente y reconoció: "Al final, cuando se votó, si fue todo legal. Pero antes fue todo muy chusco. No voy a entrar en el fango porque no quiero hacer daño ni a los militantes, ni a mi partido ni a mi misma. Y no me puedes obligar a entrar en algo que no quiero".

El ambiente se estaba caldeando cada vez más y Risto Mejide no se mordió la lengua: "Yo no te voy a obligar, pero es muy fácil venir aquí a criticar al Partido Popular, por lo que sea. Pero cuando las cosas te incumben a ti, es cuando tienes que demostrar que quieres comunicar y tienes que ser transparente. Y en este momento, no lo estás demostrando. Me produce decepción e indignación".

"Llevas ya muchas horas de televisión, sabes perfectamente lo que te estoy preguntando. Y me estás tomando por idiota a mí y al espectador. Te ruego que me expliques qué pasó en ese comité federal. Para mí no estás siendo honesta, porque serlo significa decir la verdad. Y conmigo no estás siendo honesta ni transparente. Y me duele especialmente, porque yo he sido una de esas personas que apostó por ti en este programa", le espetó el presentador.

Ella también comenzó a revolverse: "No voy a permitir que dudes de mi honestidad. Esa es tu opinión, pero tú no me puedes obligar a entrar en un show".

"Hazte la ofendida si quieres. Este papel de víctima te va muy bien. No es verdad que estés muy dolida y no puedas hablar de ello, como si estuvieras hablando de perder un familiar. A mí no me la das, no me cuentes milongas. Tienes miedo a perder el puesto. Y lo entiendo", le replicó.

Susana Díaz intentaba justificar su actitud y le reprochó al comunicador que estuviera perdiendo las formas: "Me parece una falta de respeto, pero no ofende quien quiere sino quien puede. Que me digas eso para ver si salto, no merece la pena que te conteste. Me parece injusto. No te da derecho a que me hables de esa manera. Yo no te he hablado mal a ti. Me parece lamentable".

"¡Venga, victimicémonos!". Le dijo Risto visiblemente enfadado. "A mí no me cuentes milongas. Yo no trabajo para ti, tú si trabajas para todos los españoles. No te debes a Pedro Sánchez, te debes a tus votantes. No quieres entrar porque te da miedo".

Cuando se le preguntó si, igual que Emiliano García-Page, pensaba que se produjo un "pucherazo", volvió a ponerse de perfil: "No soy yo quien debe responder y menos a las puertas de unas elecciones".

Noticias relacionadas

"¡Ahh! Hemos tocado hueso. Que hay elecciones en Andalucía…". En este punto, Risto Mejide hizo visible que había llegado a su límite y se dispuesto a dar por concluida la entrevista. Y quién sabe si la colaboración en el programa de la expresidente de la Junta de Andalucía para siempre, a juzgar por sus palabras finales: "Es lamentable que no expliques nada. Ha sido un placer conocerte". Habrá que esperar para conocer si estás palabras se convierten en un despido en directo.