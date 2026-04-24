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Jueves 23 de abril

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera de nuevo frente a la llegada de '¿A qué estás esperando?', el nuevo programa de Carles Tamayo y el de Chicote

Telecinco se impone en el prime time mientras 'La petanca del año' destaca como evento y Antena 3 domina el access.

Jorge Javier en 'Supervivientes'

Jorge Javier en 'Supervivientes' / Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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La noche del jueves volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' lideró su franja con un 15,8% de cuota de pantalla y 936.000 espectadores, manteniendo su dominio frente al resto de ofertas.

La jornada estuvo marcada por varios estrenos. En Antena 3, '¿A qué estás esperando?' debutó con un 9,7% de share y 828.000 espectadores. En La 1, Carles Tamayo estrenó 'Se nos ha ido de las manos', que firmó un 8% de cuota y 540.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, Alberto Chicote regresó con 'Servicio secreto', que se quedó en un bajo 3,6% de share y 309.000 espectadores. Finalmente, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar en el prime time con un 8,6% de share y 657.000 espectadores.

Por otro lado, La 1 también apostó por el evento 'La petanca del año', que alcanzó un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 1.406.000 espectadores, situándose como una de las ofertas más vistas de la noche, aunque en este caso en el access. Antes, en el mismo horario, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Alaska, firmó un 13,4% de cuota y 1.616.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta “La petanca del año”: 1.406.000 (12,1%)

Se nos ha ido de las manos: 540.000 (8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.616.000 (13,4%)

¿A qué estás esperando?: 828.000 (9,7%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.050.000 (8,7%)

Supervivientes: 936.000 (15,8%)

laSexta

El intermedio: 838.000 (6,9%)

Servicio secreto X Chicote: 309.000 (3,6%)

Cuatro

First dates: 545.000 (5%)

Horizonte. Avance: 892.000 (7,4%)

Horizonte: 657.000 (8,6%)

La 2

Trivial pursuit: 572.000 (5,2%)

Cifras y letras: 772.000 (6,3%)

El cine de La 2 “En lo bueno y en lo malo (2023)”: 236.000 (2,2%)

Documentos TV: 85.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

El cine que somos “En los márgenes”: 102.000 (3,6%)

Antena 3

Allí abajo: 186.000 (4,5%)

laSexta

Pesadilla en la cocina: 124.000 (3,3%)

Pesadilla en la cocina: 80.000 (4,4%)

Cuatro

Calejeros: 149.000 (5,3%)

La 2

Cine “Huérfanos de Brooklyn”: 45.000 (1,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 744.000 (9,5%)

Valle Salvaje: 723.000 (10,7%)

La Promesa: 865.000 (12,6%)

Malas lenguas: 835.000 (11%)

Aquí la Tierra: 1.100.000 (12,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.198.000 (14,6%)

Y ahora, Sonsoles: 671.000 (9,6%)

Pasapalabra: 1.658.000 (19%)

Telecinco

El tiempo justo: 627.000 (8,3%)

El diario de Jorge: 623.000 (9%)

¡Allá tú!: 811.000 (9,4%)

laSexta

Zapeando: 480.000 (5,9%)

Más vale tarde: 358.000 (5,2%)

laSexta clave: 413.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 523.000 (6,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 345.000 (5%)

La 2

Saber y ganar: 584.000 (6,8%)

Grandes documentales: 271.000 (3,6%)

Malas lenguas: 485.000 (7,1%)

Sukha: 147.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 225.000 (2,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 350.000 (18,1%)

Mañaneros 360: 525.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 770.000 (10,1%)

Antena 3

Espejo público: 268.000 (10,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 758.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.547.000 (22,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 162.000 (9,5%)

El programa de AR: 270.000 (11,8%)

Vamos a ver: 299.000 (9,4%)

El precio justo: 600.000 (9,6%)

laSexta

Aruser@s: 338.000 (15,4%)

Al rojo vivo: 292.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (1,5%)

Alerta cobra: 27.000 (1,6%)

Alerta cobra: 42.000 (2,2%)

Alerta cobra: 71.000 (3,2%)

En boca de todos: 206.000 (6,9%)

La 2

Espacios naturales espectaculares: 23.000 (1,3%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 30.000 (1,6%)

Aquí hay trabajo: 27.000 (1,3%)

La aventura del saber: 23.000 (1%)

Adictos al chile: 53.000 (2,2%)

El western de La 2 “Winchester 73”: 118.000 (3,9%)

El cazador: 160.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.060.000 (23%)

Telediario 1: 1.322.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 797.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 649.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 435.000 (6,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.953.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.348.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 826.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 460.000 (5,5%)

Noticias Cuatro 2: 418.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 160.000 (19,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 215.000 (12,8%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (10,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12%), Telecinco (9,7%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,8%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).

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