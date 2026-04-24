Jueves 23 de abril
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera de nuevo frente a la llegada de '¿A qué estás esperando?', el nuevo programa de Carles Tamayo y el de Chicote
Telecinco se impone en el prime time mientras 'La petanca del año' destaca como evento y Antena 3 domina el access.
La noche del jueves volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes' lideró su franja con un 15,8% de cuota de pantalla y 936.000 espectadores, manteniendo su dominio frente al resto de ofertas.
La jornada estuvo marcada por varios estrenos. En Antena 3, '¿A qué estás esperando?' debutó con un 9,7% de share y 828.000 espectadores. En La 1, Carles Tamayo estrenó 'Se nos ha ido de las manos', que firmó un 8% de cuota y 540.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, Alberto Chicote regresó con 'Servicio secreto', que se quedó en un bajo 3,6% de share y 309.000 espectadores. Finalmente, en Cuatro, 'Horizonte' volvió a destacar en el prime time con un 8,6% de share y 657.000 espectadores.
Por otro lado, La 1 también apostó por el evento 'La petanca del año', que alcanzó un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 1.406.000 espectadores, situándose como una de las ofertas más vistas de la noche, aunque en este caso en el access. Antes, en el mismo horario, Antena 3 volvió a imponerse con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Alaska, firmó un 13,4% de cuota y 1.616.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta “La petanca del año”: 1.406.000 (12,1%)
Se nos ha ido de las manos: 540.000 (8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.616.000 (13,4%)
¿A qué estás esperando?: 828.000 (9,7%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.050.000 (8,7%)
Supervivientes: 936.000 (15,8%)
laSexta
El intermedio: 838.000 (6,9%)
Servicio secreto X Chicote: 309.000 (3,6%)
Cuatro
First dates: 545.000 (5%)
Horizonte. Avance: 892.000 (7,4%)
Horizonte: 657.000 (8,6%)
La 2
Trivial pursuit: 572.000 (5,2%)
Cifras y letras: 772.000 (6,3%)
El cine de La 2 “En lo bueno y en lo malo (2023)”: 236.000 (2,2%)
Documentos TV: 85.000 (1,3%)
LATE NIGHT
La 1
El cine que somos “En los márgenes”: 102.000 (3,6%)
Antena 3
Allí abajo: 186.000 (4,5%)
laSexta
Pesadilla en la cocina: 124.000 (3,3%)
Pesadilla en la cocina: 80.000 (4,4%)
Cuatro
Calejeros: 149.000 (5,3%)
La 2
Cine “Huérfanos de Brooklyn”: 45.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 744.000 (9,5%)
Valle Salvaje: 723.000 (10,7%)
La Promesa: 865.000 (12,6%)
Malas lenguas: 835.000 (11%)
Aquí la Tierra: 1.100.000 (12,3%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.198.000 (14,6%)
Y ahora, Sonsoles: 671.000 (9,6%)
Pasapalabra: 1.658.000 (19%)
Telecinco
El tiempo justo: 627.000 (8,3%)
El diario de Jorge: 623.000 (9%)
¡Allá tú!: 811.000 (9,4%)
laSexta
Zapeando: 480.000 (5,9%)
Más vale tarde: 358.000 (5,2%)
laSexta clave: 413.000 (4,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 523.000 (6,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 345.000 (5%)
La 2
Saber y ganar: 584.000 (6,8%)
Grandes documentales: 271.000 (3,6%)
Malas lenguas: 485.000 (7,1%)
Sukha: 147.000 (1,9%)
Trivial pursuit: 225.000 (2,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 350.000 (18,1%)
Mañaneros 360: 525.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 770.000 (10,1%)
Antena 3
Espejo público: 268.000 (10,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 758.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.547.000 (22,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 162.000 (9,5%)
El programa de AR: 270.000 (11,8%)
Vamos a ver: 299.000 (9,4%)
El precio justo: 600.000 (9,6%)
laSexta
Aruser@s: 338.000 (15,4%)
Al rojo vivo: 292.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 18.000 (1,5%)
Alerta cobra: 27.000 (1,6%)
Alerta cobra: 42.000 (2,2%)
Alerta cobra: 71.000 (3,2%)
En boca de todos: 206.000 (6,9%)
La 2
Espacios naturales espectaculares: 23.000 (1,3%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 30.000 (1,6%)
Aquí hay trabajo: 27.000 (1,3%)
La aventura del saber: 23.000 (1%)
Adictos al chile: 53.000 (2,2%)
El western de La 2 “Winchester 73”: 118.000 (3,9%)
El cazador: 160.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.060.000 (23%)
Telediario 1: 1.322.000 (14,8%)
Informativos Telecinco 15h: 797.000 (8,9%)
laSexta Noticias 14h: 649.000 (8,4%)
Noticias Cuatro 1: 435.000 (6,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.953.000 (18,4%)
Telediario 2: 1.348.000 (12,8%)
Informativos Telecinco 21h: 826.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 460.000 (5,5%)
Noticias Cuatro 2: 418.000 (5,1%)
Matinal
Telediario matinal: 160.000 (19,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 215.000 (12,8%)
El Matinal (Telecinco): 118.000 (10,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12%), Telecinco (9,7%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
- Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla