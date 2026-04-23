Seis libros para celebrar el Día del Libro: de Alice Kellen a Máximo Huerta, pasando por Carles Porta

El Día del Libro siempre invita a mirar escaparates, hacer listas y caer en alguna lectura nueva. Para esa búsqueda, hay seis títulos muy distintos entre sí, pero con suficiente gancho como para encontrar lector en perfiles muy diferentes: desde quienes buscan una historia de amor con poso emocional hasta quienes prefieren el crimen real, el thriller más oscuro o una novela íntima sobre la memoria y la familia.

'El club del olvido', 'Impacto' y 'El secreto de Victor Black' / Planeta/Penguin Random House

'El club del olvido', de Alice Kellen, juega en el terreno que mejor domina la autora: el de las emociones, los vínculos y los personajes rotos que intentan encontrarse. La novela arranca con Samuel, Abel, Max y Tristán, cuatro chicos que crecieron juntos en un barrio humilde y que deciden abrir un local de copas llamado precisamente El Club del Olvido. Desde ahí, Kellen levanta una historia de amor y amistad con ese tono sensible que la ha convertido en una de las autoras más leídas del género.

'Impacto', de Carles Porta, es la opción más clara para los lectores de true crime. El libro reúne veintiuna historias reales inéditas y mantiene el sello narrativo con el que Porta se ha convertido en una referencia del género: rigor, humanidad y tensión narrativa sin necesidad de recrearse en el morbo. La propuesta funciona como una inmersión en distintas caras del mal, contadas con la voz de alguien que sabe observar el crimen desde los hechos y no desde el espectáculo.

'El secreto de Victor Black', de Alexandre Escrivà, apunta de lleno al lector de thriller que quiere un arranque potente. Todo comienza cuando Jacob Fisher encuentra a su esposa asesinada a puñaladas, con varias mantis religiosas sobre el cadáver, al tiempo que desaparece la hija adolescente del matrimonio. El inspector William Parker descubre entonces que el crimen remite al modus operandi de Victor Black, un asesino en serie que ya está en el corredor de la muerte. A partir de ahí, la novela promete juego psicológico, secretos viejos y una investigación cada vez más turbia.

'Los 15 de Fosbury', 'Un amor real' y 'Mamá está dormida' / Planeta/Penguin Random House

'Los 15 de Fosbury', de Blue Jeans, se mueve en un registro juvenil que mezcla deporte, ambición, amistad y misterio. La historia se sitúa en la Academia Deportiva Dick Fosbury, un centro de alto rendimiento en el que quince jóvenes conviven con un objetivo común: llegar a la élite. El planteamiento combina la presión competitiva con las relaciones personales, así que encaja muy bien en ese espacio en el que Blue Jeans suele moverse entre la emoción adolescente y la intriga.

'Un amor real', de David Olivas, entra en esta selección como una de las novelas románticas a seguir muy de cerca, aunque en este caso toque reservarla porque su publicación está prevista para el 30 de abril. La historia plantea una relación entre Olivia, heredera al trono de la monarquía española, y Archie, un joven piloto militar al que conoce en un acto oficial. El punto de partida mezcla amor prohibido, presión institucional y exposición mediática, con una pregunta de fondo muy clara: qué pasa cuando el corazón entra en conflicto con el deber.

'Mamá está dormida', de Máximo Huerta, baja el pulso para llevarlo a un terreno más íntimo y conmovedor. La novela arranca cuando Aurora, que empieza a perder la memoria, le pregunta a su hijo por un hermano cuya existencia él desconocía. Ese desconcierto abre una historia sobre secretos familiares, memoria y vínculo materno que, según la propia presentación editorial, se mueve como un viaje interior tan doloroso como tierno. Es seguramente el título más emocional de esta lista.

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En conjunto, la selección tiene algo útil para el Día del Libro: no responde a un solo tipo de lector. Hay refugio sentimental en Alice Kellen, crimen real con Carles Porta, suspense con Escrivà, pulsión juvenil en Blue Jeans, romance con David Olivas y una novela de herida íntima con Máximo Huerta. Seis caminos distintos para acertar con un regalo o, directamente, para caer uno mismo en la tentación.