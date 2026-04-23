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Miércoles 22 de abril

Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' consigue liderar en Antena 3, pero 'Barrio Esperanza' se queda a solo unas décimas, aunque gana en estricta competencia

Antena 3 se impone en el prime time mientras La 1 se mantiene fuerte en su nuevo día y Telecinco roza el doble dígito

'Mask Singer' y 'Barrio Esperanza'

'Mask Singer' y 'Barrio Esperanza' / Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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La noche del miércoles volvió a resolverse a favor de Antena 3. 'Mask Singer' lideró el prime time con un 12% de cuota de pantalla y 763.000 espectadores, manteniéndose como la opción más vista de la franja.

En La 1, 'Barrio Esperanza' se trasladó al miércoles y firmó un 11,2% de share con 1.026.000 espectadores, manteniéndose como una de las ofertas más sólidas de la noche, quedando solo a unas décimas del liderazgo, mientras que en Telecinco, 'First Dates Gourmet' se quedó cerca del doble dígito con un 9,9% de cuota y 552.000 espectadores.

'Ex: La vida después' registró un 4,7% de share y 348.000 espectadores en Cuatro, y por su parte, en laSexta, 'El Objetivo' anotó un 4,5% de cuota y reunió a 273.000 espectadores.

Cabe destacar que, en estricta competencia, quien consigue el liderazgo es 'Barrio Esperanza', pues la serie de Mariona Terés se hace con un 12%, mientras que el concurso de famosos presentado por Arturo Valls obtiene un 11,3%

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a dominar con claridad. 'El Hormiguero', con la visita de Elsa Pataky, alcanzó un 14,9% de share y 1.830.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' firmó un 9% de cuota y 1.118.000 espectadores.

En Telecinco, 'La isla de las tentaciones' anotó un 8,8% de share y 1.079.000 espectadores, mientras que 'Horizonte', en Cuatro, registró un 6,9% de cuota y reunió a 850.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.118.000 (9%)

Barrio Esperanza: 1.026.000 (11,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.830.000 (13,2%)

Mask Singer: 763.000 (12%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.079.000 (8,8%)

First Dates Gourmet: 552.000 (9,9%)

laSexta

El intermedio: 875.000 (7,1%)

El objetivo: 273.000 (4,5%)

Cuatro

First dates: 467.000 (4,2%)

Horizonte: 850.000 (6,9%)

Ex. La vida después: 348.000 (4,7%)

La 2

Trivial pursuit: 542.000 (4,8%)

Cifras y letras: 713.000 (5,6%)

Captcha, no soy un robot: 244.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

España de barrio: 343.000 (7,3%)

Barrio Esperanza: 115.000 (5%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 288.000 (10,7%)

Mask Singer: 116.000 (6,5%)

laSexta

Equipo de investigación: 110.000 (6%)

Cuatro

Ex. La vida después: 111.000 (3,6%)

Mis raíces: 54.000 (3,2%)

La 2

La dinastía Kim, una cuestión de familia: 108.000 (2,1%)

La dinastía Kim, una cuestión de familia: 83.000 (2,7%)

Conciertos Radio 3: 39.000 (2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 822.000 (10,1%)

Valle Salvaje: 775.000 (11,7%)

La Promesa: 865.000 (12,8%)

Malas lenguas: 828.000 (11,2%)

Aquí la Tierra: 1.092.000 (12,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.229.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 674.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.642.000 (19,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 649.000 (8,3%)

El diario de Jorge: 559.000 (8,2%)

¡Allá tú!: 726.000 (8,7%)

laSexta

Zapeando: 471.000 (5,6%)

Más vale tarde: 390.000 (5,7%)

laSexta clave: 427.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 605.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 534.000 (5,9%)

Grandes documentales: 197.000 (2,5%)

Malas lenguas: 445.000 (6,6%)

Sukha: 122.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 120.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 375.000 (18,9%)

Mañaneros 360: 517.000 (18%)

Mañaneros 360: 983.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 289.000 (12%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 720.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.478.000 (21,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 153.000 (8,2%)

El programa de AR: 219.000 (10%)

Vamos a ver: 312.000 (9,9%)

El precio justo: 552.000 (8,6%)

laSexta

Aruser@s: 319.000 (15,1%)

Al rojo vivo: 287.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 28.000 (2,1%)

Alerta cobra: 35.000 (1,9%)

Alerta cobra: 45.000 (2,3%)

Alerta cobra: 73.000 (3,4%)

En boca de todos: 244.000 (8,4%)

La 2

Flash moda: 8.000 (0,5%)

Espacios naturales espectaculares: 22.000 (1,2%)

Página2: 18.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 12.000 (0,6%)

La aventura del saber: 19.000 (0,9%)

Rico rico: 17.000 (0,7%)

El western de La 2 “Salario para matar”: 79.000 (2,7%)

El cazador: 157.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.048.000 (22%)

Telediario 1: 1.375.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 895.000 (9,6%)

Noticias Cuatro 1: 527.000 (7,7%)

laSexta Noticias 14h: 612.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.948.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.447.000 (13,7%)

laSexta Noticias 20h: 591.000 (7,4%)

Informativos Telecinco 21h: 735.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 401.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 196.000 (22,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 217.000 (11,9%)

El Matinal (Telecinco): 99.000 (7,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%).

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Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3%).

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