Kiko Jiménez gana a Gloria Camila en los tribunales tras su demanda por malos tratos y anuncia acciones legales: “La verdad no se negocia”

Kiko Jiménez ha decidido hablar alto y claro después de más de dos años marcado por el proceso judicial que mantenía con Gloria Camila. El colaborador ha publicado un comunicado muy contundente en sus redes sociales en el que asegura que ha vivido “bajo una sombra que nunca debió existir” y en el que presenta la resolución conocida estos días como un punto de inflexión personal y público. Según sostuvo, la denuncia por presunto maltrato psicológico y acoso que interpuso Gloria Camila en 2024, cinco años después de su relación, "no se sostenía por ningún lado”.

En ese texto, Kiko pone el foco en el desgaste que, según su versión, ha sufrido durante todo este tiempo. Así lo expresó: “He sido señalado, juzgado socialmente y puesto en el punto de mira”. También cargó con fuerza contra el uso de acusaciones tan graves en el terreno personal y lanzó uno de los mensajes más duros del comunicado: “El maltrato no es un arma. No es una estrategia. No es una herramienta para hacer daño a alguien con quien compartiste una relación”. A continuación, remarcó que se trata de una realidad “durísima” que afecta a miles de mujeres y que, precisamente por eso, no debería utilizarse para otros fines.

El colaborador fue más allá y describió el impacto que todo este proceso habría tenido en su entorno. En uno de los fragmentos más personales, aseguró: “Se ha intentado destruir mi imagen, apartarme de mi trabajo y hacer daño a mi entorno”. También añadió: “Mi familia ha sufrido lo indecible” y recordó incluso la muerte de su abuelo durante este tiempo, lamentando que no pudieron cerrar esa etapa “como merecía”. Con esas palabras, Kiko quiso trasladar que la batalla no se ha limitado a lo judicial, sino que ha dejado consecuencias emocionales profundas en su vida privada.

Lejos de plantear el mensaje como un cierre, lo presentó como el inicio de una nueva ofensiva. Así lo dejó claro: “Vamos a emprender las acciones legales necesarias para restituir todo el daño causado”. Y remató sus intenciones con otra frase muy significativa: “No por venganza, sino por justicia”. En la misma línea, también lanzó una advertencia a quienes, a su juicio, han alimentado esta situación sin base suficiente: “Aún están a tiempo de rectificar. Pedir perdón no es debilidad, es valentía”.

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En la parte final del comunicado, Kiko Jiménez reservó un espacio para los agradecimientos. Citó expresamente a su abogado, Jaime Caballero, por defenderle “con convicción desde el primer momento”, y también tuvo palabras para su pareja, Sofía Suescun, y para su familia. Sobre este nuevo punto de partida, escribió: “Hoy no termina todo. Hoy empieza la reconstrucción”. Y cerró el mensaje con la frase que resume el tono de todo el escrito: “Lo hago con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con algo que nadie me ha podido quitar: la verdad”.