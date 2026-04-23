'El homenaje', 'Yo siempre a veces' y 'Cochinas', los tres estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

La semana deja tres estrenos españoles muy distintos entre sí en las plataformas. El 23 de abril llegarán 'El homenaje', la nueva apuesta de SkyShowtime con Eusebio Poncela al frente, y 'Yo siempre a veces', la serie original de Movistar Plus+ producida por Los Javis. Un día después, el 24 de abril, Prime Video lanzará 'Cochinas', una comedia con Malena Alterio ambientada en el Valladolid de 1998. Tres ficciones con tonos muy alejados, pero con una misma intención: hacerse hueco en una primavera especialmente cargada de títulos nacionales.

La primera en llegar será 'El homenaje'. SkyShowtime estrenará el 23 de abril esta serie centrada en Adolfo Novak, el patriarca de una de las familias más poderosas del país, que reúne a los suyos para celebrar su 80 cumpleaños. Lo que empieza como una gran celebración familiar irá destapando secretos, traiciones, lealtades y deseos de venganza hasta desembocar en una verdad final que, según la plataforma, será más inesperada de lo que parecía. La serie está protagonizada por Eusebio Poncela y cuenta también con Elsa Pataky, Ángela Molina, Manu Ríos, Luis Tosar y Georgina Amorós en el reparto. Además, SkyShowtime ha optado por un lanzamiento en dos bloques: los cuatro primeros episodios llegarán el 23 de abril y los cuatro finales, el 30.

Ese mismo día aterrizará en Movistar Plus+ 'Yo siempre a veces', una serie de seis episodios que se mueve en un terreno mucho más íntimo y contemporáneo. La ficción sigue a Laura, una joven que se queda embarazada de Rubén apenas una semana después de conocerlo, en un momento en el que está “muy ciega de amor y de droga”. Meses después del nacimiento de su hijo, ambos ya están separados y ella se enfrenta casi sola a la crianza, la precariedad y a una ciudad, Barcelona, que tampoco se lo pone fácil. Se trata de una comedia agridulce sobre las dificultades para madurar siendo madre en la treintena, atravesada por las expectativas, la inestabilidad y la sensación de no llegar a todo.

Detrás de 'Yo siempre a veces' están Marta Bassols y Marta Loza como creadoras, con Javier Calvo y Javier Ambrossi en la producción. La dirección corre a cargo de Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y la propia Marta Loza. Al frente del reparto figuran Ana Boga y David Menéndez, acompañados por Paco Tous, Belén Ponce de León, Marta Bassols, María de Medeiros, Diane Guerrero, Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches.

El tercer estreno español de la semana será 'Cochinas', disponible en Prime Video desde el 24 de abril. La serie sitúa su acción en el Valladolid de 1998 y parte de una premisa tan disparatada como jugosa: Nines, una ama de casa conservadora, se ve obligada a hacerse cargo del videoclub familiar cuando su marido entra en coma. Al descubrir que el negocio está en quiebra, decide apostar por el único género que todavía da dinero: el porno. A partir de ahí, el videoclub 'Dorothy' se convierte en el centro de una pequeña revolución sexual y vecinal.

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Malena Alterio encabeza el reparto de 'Cochinas' como esa Nines que empieza intentando salvar el negocio y acaba cuestionando buena parte de sus propios prejuicios. Junto a ella estarán Celia Morán como Chon y Álvaro Mel como Agu. La serie está dirigida por Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago.