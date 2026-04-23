DEP
Fallece Darrell Sheets, famoso por el programa '¿Quién da más?', a los 67 años
El rostro más reconocible de 'Storage Wars', conocido como ‘The Gambler’, ha muerto en Arizona, según han confirmado las autoridades estadounidenses.
Darrell Sheets, uno de los protagonistas más populares de 'Storage Wars', formato conocido en España como '¿Quién da más?', ha fallecido a los 67 años. La noticia se conoció este miércoles después de que la policía de Lake Havasu City, en Arizona, confirmara que fue hallado muerto en su domicilio y que la investigación sigue abierta. Las autoridades han señalado que la investigación sigue en marcha y han indicado que la muerte apunta a una herida de bala aparentemente autoinfligida, aunque será la investigación forense la que determine las conclusiones definitivas.
Sheets fue uno de los grandes rostros de la primera etapa del exitoso reality de A&E, donde participó durante 15 temporadas. Su estilo agresivo en las pujas y su facilidad para arriesgar lo convirtieron en uno de los personajes más recordados del programa, hasta el punto de ganarse el apodo de ‘The Gambler’ ("El jugador").
A lo largo de su paso por el formato, Sheets protagonizó algunos de los hallazgos más comentados de 'Storage Wars', entre ellos taquillas con objetos de gran valor histórico y coleccionista. Su presencia, además, estuvo muy ligada a la de su hijo Brandon, con quien compartió buena parte de su recorrido en televisión.
En los últimos años, Darrell Sheets se había apartado del foco televisivo. En 2019 hizo público que había sufrido problemas graves de salud, entre ellos insuficiencia cardiaca, y después acabó instalándose en Arizona, donde abrió un negocio de antigüedades.
Tras conocerse su muerte, el canal A&E expresó su pesar y varios excompañeros del programa le dedicaron mensajes de despedida. La cadena lo definió como un miembro muy querido de la familia de 'Storage Wars', mientras que otros rostros vinculados al formato han recordado el impacto que tuvo en una de las marcas más reconocibles de la telerrealidad estadounidense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
- La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona