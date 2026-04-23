Momentazo insólito en 'Mask Singer': Trancas y Barrancas, primera máscara no humana junto a una icónica estrella internacional

'Mask Singer' se ha vuelto a superar en la tercera gala de su quinta temporada en Antena 3. El talent show musical presentado por Arturo Valls vivió una intensa y emocionante tercera gala, en la que, además de las máscaras inicialmente anunciadas (), aparecieron por sorpresa tres nuevos personajes que no se habían anunciado: Mofeta, Troglodita y Chanclas.

Precisamente esta última, compuesta por dos individuos, fue la menos votada entre las personas asistentes como público en el plató, y por tanto la seleccionada para abandonar el concurso y ser desenmascarada. Con gran dificultad, retiraron la parte superior de su disfraz y se generó uno de los momentos más insólitos e inesperado de toda la historia del formato en nuestro país.

Fue entonces cuando se descubrió, entre los clásicos gritos de "¡Quítatela, quítatela!", que debajo de Chanclas estaban Trancas y Barrancas, las hormigas de Pablo Motos en 'El hormiguero'. Los investigadores, Juan y Medio, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán no salían de su asombro.

En su primera salida a otro programa de televisión en 19 años,

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La primera máscara no humana en la historia del programa en España. Existe un precedente internacional, cuando la rana Gustavo participó en la edición americana disfrazada de Caracol.