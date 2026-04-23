Tercera gala
Momentazo insólito en 'Mask Singer': Trancas y Barrancas, primera máscara no humana junto a una icónica estrella internacional
El talent show musical volvió a superarse con dos máscaras desveladas que dejaron a todos los presentes con la boca abierta.
'Mask Singer' se ha vuelto a superar en la tercera gala de su quinta temporada en Antena 3. El talent show musical presentado por Arturo Valls vivió una intensa y emocionante tercera gala, en la que, además de las máscaras inicialmente anunciadas (), aparecieron por sorpresa tres nuevos personajes que no se habían anunciado: Mofeta, Troglodita y Chanclas.
Precisamente esta última, compuesta por dos individuos, fue la menos votada entre las personas asistentes como público en el plató, y por tanto la seleccionada para abandonar el concurso y ser desenmascarada. Con gran dificultad, retiraron la parte superior de su disfraz y se generó uno de los momentos más insólitos e inesperado de toda la historia del formato en nuestro país.
Fue entonces cuando se descubrió, entre los clásicos gritos de "¡Quítatela, quítatela!", que debajo de Chanclas estaban Trancas y Barrancas, las hormigas de Pablo Motos en 'El hormiguero'. Los investigadores, Juan y Medio, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán no salían de su asombro.
En su primera salida a otro programa de televisión en 19 años,
La primera máscara no humana en la historia del programa en España. Existe un precedente internacional, cuando la rana Gustavo participó en la edición americana disfrazada de Caracol.
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