Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaLamine YamalSant JordiGuerra IránFreixenetBarcelonaPedro SánchezMago PopLeche PascualMonos Gibraltar
instagramlinkedin

Tercera gala

Momentazo insólito en 'Mask Singer': Trancas y Barrancas, primera máscara no humana junto a una icónica estrella internacional

El talent show musical volvió a superarse con dos máscaras desveladas que dejaron a todos los presentes con la boca abierta.

Trancas y Barrancas, desenmascaradas en 'Mask Singer'.

Trancas y Barrancas, desenmascaradas en 'Mask Singer'.

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Mask Singer' se ha vuelto a superar en la tercera gala de su quinta temporada en Antena 3. El talent show musical presentado por Arturo Valls vivió una intensa y emocionante tercera gala, en la que, además de las máscaras inicialmente anunciadas (), aparecieron por sorpresa tres nuevos personajes que no se habían anunciado: Mofeta, Troglodita y Chanclas. 

Precisamente esta última, compuesta por dos individuos, fue la menos votada entre las personas asistentes como público en el plató, y por tanto la seleccionada para abandonar el concurso y ser desenmascarada. Con gran dificultad, retiraron la parte superior de su disfraz y se generó uno de los momentos más insólitos e inesperado de toda la historia del formato en nuestro país. 

Fue entonces cuando se descubrió, entre los clásicos gritos de "¡Quítatela, quítatela!", que debajo de Chanclas estaban Trancas y Barrancas, las hormigas de Pablo Motos en 'El hormiguero'. Los investigadores, Juan y Medio, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán no salían de su asombro. 

En su primera salida a otro programa de televisión en 19 años, 

Noticias relacionadas

La primera máscara no humana en la historia del programa en España. Existe un precedente internacional, cuando la rana Gustavo participó en la edición americana disfrazada de Caracol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  8. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina

Se desata la locura en 'Mask Singer' con un momentazo insólito: Trancas y Barrancas, primera máscara no humana junto a una icónica estrella internacional

Se desata la locura en 'Mask Singer' con un momentazo insólito: Trancas y Barrancas, primera máscara no humana junto a una icónica estrella internacional

Hansi Flick pide una explicación del gol anulado a Ferran en el Barça-Celta

Hansi Flick pide una explicación del gol anulado a Ferran en el Barça-Celta

Desfile de Stéphane Rolland en Barcelona Bridal Night

Desfile de Stéphane Rolland en Barcelona Bridal Night

La lesión de Lamine angustia a un Barça que tiene la Liga cada vez más cerca

La lesión de Lamine angustia a un Barça que tiene la Liga cada vez más cerca

El fatídico minuto 41 con la lesión de Lamine Yamal: posible rotura muscular

El fatídico minuto 41 con la lesión de Lamine Yamal: posible rotura muscular

Lamine Yamal se lesiona al marcar el gol del Barça

Lamine Yamal se lesiona al marcar el gol del Barça

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

El Getafe se aprovecha de la resaca copera de la Real (0-1)

El Getafe se aprovecha de la resaca copera de la Real (0-1)