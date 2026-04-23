Cristina Pardo deja laSexta tras 20 años y ficha por Antena 3 para presentar un nuevo programa de prime time

Cristina Pardo cambiará laSexta por Antena 3 la próxima temporada. La presentadora lo ha hecho público este jueves en ‘Más vale tarde’, el programa que conduce junto a Iñaki López desde 2021, donde ha explicado que cierra una etapa de dos décadas en la cadena verde para asumir un nuevo reto profesional dentro de Atresmedia: “La próxima temporada me voy a ir a presentar un programa de prime time en Antena 3. Llevo aquí 20 años y estoy muy agradecida al equipo de ‘Más vale tarde’, me voy con algunos amigos”.

Pardo intentó contenerse en plató, dejó claro que no quería romperse y aprovechó para agradecer estos años a varios nombres clave de la casa, entre ellos Antonio García Ferreras y César González Antón. Su adiós pone fin a una trayectoria muy ligada a laSexta, donde entró en 2006 y fue creciendo desde el terreno político hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles del grupo.

Atresmedia no ha tardado en mover ficha tras el anuncio. El grupo ha confirmado poco después que Antena 3 ya trabaja en un nuevo programa de prime time presentado por Cristina Pardo. Según comenta desde la propia cadena, el proyecto es un formato pensado para reforzar la apuesta de la cadena por los contenidos de actualidad, análisis y también entretenimiento en horario estelar. También subraya que estará concebido como “un punto de encuentro para abordar los temas clave de la agenda informativa”.

El movimiento supone un cambio relevante, pero no una salida de Atresmedia. Pardo seguirá dentro del grupo, aunque abandonará la marca laSexta para pasar a la cadena principal. En estos 20 años ha pasado por la información política, por ‘Al rojo vivo’, por ‘Liarla Pardo’ y por ‘Más vale tarde’, además de otras colaboraciones dentro del grupo. Esa trayectoria es precisamente la que Antena 3 quiere aprovechar ahora para un formato propio en una franja de máxima visibilidad.

Su marcha abre además una nueva etapa en ‘Más vale tarde’, donde Iñaki López quedará al frente en solitario. Aunque todavía no se han detallado más cambios alrededor del programa vespertino, la salida de Pardo deja uno de los huecos más sensibles de la actual parrilla de laSexta.

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Con este salto, Cristina Pardo pasa del verde al naranja, más allá de su colaborador habitual en 'El hormiguero' y se convierte en una de las apuestas más visibles de Antena 3 para la próxima temporada. Falta por conocer el nombre y la mecánica exacta del nuevo espacio, pero ya está claro el enfoque: actualidad, lectura periodística y entretenimiento, con uno de los perfiles más reconocibles de la casa como principal reclamo.