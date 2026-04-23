Álvaro Mel se suma a 'Animal', que ya rueda su segunda temporada, y Netflix anuncia una tercera tanda

'Animal' sigue creciendo en Netflix. La plataforma ya ha puesto en marcha el rodaje de la segunda temporada de la comedia creada por Víctor García León y lo hace con una incorporación destacada: Álvaro Mel se suma al reparto de la serie encabezada por Luis Zahera y Lucía Caraballo. Pero por si fuera poco, la plataforma también confirma que la serie continuará más allá de estos nuevos episodios, pues contará con una tercera tanda.

La ficción, producida por Alea Media, seguirá ambientada en el universo de Kawanda y en ese entorno rural gallego que convirtió su primera tanda de episodios en una de las sorpresas del catálogo español de la plataforma. En esta nueva etapa, el foco volverá a estar en Antón, que recupera la ilusión gracias al nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela. Sin embargo, su aparente estabilidad se tambaleará con la llegada de Uxía, su sobrina, ya diplomada en etología e incorporada de lleno al negocio familiar.

Junto a ellos entrará también en juego Mike, el nuevo gerente de Kawanda, con quien pondrán en marcha un servicio de entierros para mascotas que promete revolucionar Topomorto. Lo que en principio parece una idea capaz de traer prosperidad acabará sacando a la luz un secreto mucho más oscuro de lo que parecía a simple vista.

Ese será el nuevo punto de partida de una comedia que seguirá mezclando humor rural, absurdo y relaciones familiares tensas. La serie mantiene además a varios de sus nombres principales en pantalla, con Luis Zahera, Lucía Caraballo, Carmen Ruiz, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Lucía Veiga y Pepón Suevos, entre otros, a los que ahora se incorpora Álvaro Mel.

Detrás del proyecto continúan Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno como productores ejecutivos, con guion de Teresa Bellón, César F. Calvillo y Víctor G. León. La dirección corre a cargo de Laura M. Campos y Manu Gómez.

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Con este movimiento, Netflix refuerza una de sus comedias españolas más singulares, y lo hace, además, ampliando la familia Kawanda con uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la ficción actual.