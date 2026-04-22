'Supervivientes' sanciona a Claudia y Gerard tras su bronca más grave con uno de los castigos más duros del reality

'Supervivientes. Tierra de Nadie' arrancó este martes con una decisión poco habitual en el reality: convocar una palapa extraordinaria para abordar un conflicto que la organización calificó de “muy serio”. En el centro de todo estaban Claudia y Gerard, protagonistas de un enfrentamiento que se descontroló tras el dilema del pasado domingo y que terminó obligando al programa a tomar medidas.

Ion Aramendi fue el encargado de dejar clara la gravedad de lo sucedido nada más comenzar la noche. El presentador advirtió a ambos de que lo ocurrido en la barca de regreso a sus playas era “algo inaceptable que no se puede repetir”, antes de que concursantes y espectadores vieran el desarrollo completo de la discusión, marcada por insultos, acusaciones cruzadas y una tensión que fue a más fuera de directo.

La situación terminó superando incluso a Gerard, que al revivir las imágenes en la palapa se levantó y salió del lugar completamente derrumbado. Entre lágrimas, llegó a plantear su marcha del concurso: “Lo que he hecho quiero que se sepa que no se hace, si puedo abandono el programa y me voy a mi casa, no quiero seguir aquí”. Poco después regresó para pedir perdón a Claudia y también a todas las mujeres que se hayan podido sentir atacadas por sus palabras.

La tensión se dejó notar también en el resto del grupo. Maica Benedicto, muy afectada por el ambiente que se había generado, no pudo contener las lágrimas cuando Ion le preguntó cómo estaba: “Tengo un nudo aquí”, confesó rota durante la palapa.

Fue entonces cuando llegó el momento del castigo. Ion Aramendi frenó un nuevo rifirrafe entre Claudia y Nagore para comunicar la decisión de la dirección del programa: “Lo que hemos visto de los dos no responde en absoluto al espíritu de ‘Supervivientes’, está a años luz”. Y añadió, dirigiéndose a ambos: “Tras vuestro lamentable comportamiento de las últimas horas en el que ambos, repito ambos, cruzasteis límites que no debíais con faltas de respeto e insultos constantes entre vosotros, los dos vais a ser sancionados”.

La primera consecuencia afecta directamente al juego del jueves. Ion anunció: “La primera es que el próximo jueves, y en el caso de que seáis salvados, no disputareis el juego de líder y no optareis al mayor privilegio, la inmunidad”. Pero la segunda sanción fue todavía más llamativa y la detalló María Lamela desde Honduras: “Claudia y Gerard, desde el momento en el que volváis a vuestra playa y hasta la gala del jueves viviréis enjaulados y juntos con el objetivo de que mejoréis vuestra convivencia y aprendáis a trataros con respeto. Dependeréis absolutamente de vuestros compañeros para todo”.

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Antes de cerrar el asunto, tanto María Lamela como Ion Aramendi insistieron en que la sanción debía servir como advertencia: “Esperamos que esto sirva como lección y que este comportamiento no se vuelva a repetir”. Desde plató, el presentador remató con un aviso todavía más serio: “Esto es solo un primer aviso y confiamos en que sea suficiente porque si vuestro comportamiento se repite, las consecuencias serán muchísimo peores”.