Loles León desvela en 'Zero Dramas' la insólita reacción al pillar a su pareja con otra mujer en su propia cama

Loles León dejó uno de los momentos más inesperados de 'Zero Dramas' al sincerarse sobre una escena de su pasado sentimental que todavía hoy recuerda con una mezcla de asombro y humor. La actriz, que está al frente del programa de RTVE, contó que llegó a sorprender a una pareja suya con otra mujer en su propia cama y relató con todo detalle la surrealista reacción que tuvo entonces.

La confesión salió en medio de una conversación sobre relaciones, sexo y pareja, terreno habitual del formato. Fue ahí cuando Loles soltó la frase que dejó descolocados a sus colaboradores: “Yo he llegado a mi casa y me he encontrado en mi cama al hombre que estaba conmigo con otra mujer”.

Según explicó, todo ocurrió cuando regresaba a casa después de trabajar: “Yo venía de trabajar, de hacer un bolo de teatro infantil”. Era mediodía y, al entrar, empezó a escuchar ruidos en la habitación. Su primera reacción no fue pensar en una infidelidad, sino en que podía haber pasado algo grave: “Fui al dormitorio, pensando ‘a ver si le ha pasado algo a éste’”.

Al abrir la puerta, se encontró con la escena completa. Loles recordó aquel instante así: “Dije ‘ah’. Ella me miró y dijo ‘ah’”. La actriz describió después ese momento de silencio entre las dos como “un rato de expectación”, mientras ambas se quedaban mirándose sin saber muy bien cómo reaccionar.

Pero lo más llamativo llegó después, cuando explicó qué hizo a continuación. Lejos de montar una bronca, Loles optó por una salida completamente inesperada: “Les dije 'Bajo a comprar cruasanes y café, ahora subo'”. Y lo cumplió. “Les hice café con leche y nos comimos los cruasanes. Ella se duchó y se puso mi albornoz”, relató, provocando las risas e incredulidad del resto de la mesa.

La propia actriz explicó que, en el fondo, aquella escena tuvo incluso algo de liberador para ella. “Yo me fui al váter y dije ‘Ay, virgencita, virgencita, que me has escuchado la oración de que a este se lo llevara alguien’”, contó entre carcajadas. Después justificó también por qué trató tan bien a la otra mujer: “Por eso la traté tan bien a ella”.

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Loles León admitió además que ya intuía desde hacía tiempo que su pareja le era infiel, aunque había aprendido a convivir con ello a su manera: “Desaparecía tres días y luego volvía”. Y remató la anécdota con una última frase tan desinhibida como el resto del relato: “Yo pensaba ‘quería chiqui-chiqui’ y le decía ‘venga, va, enséñame lo que has aprendido por ahí’”.