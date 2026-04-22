Borran el cameo de Sydney Sweeney de 'El diablo viste de Prada 2': este es el motivo

Sydney Sweeney finalmente no aparecerá en 'El diablo viste de Prada 2'. Aunque la actriz sí llegó a rodar un cameo para la película, su escena ha sido eliminada del montaje final por una decisión creativa relacionada con la estructura del arranque del filme.

La aparición de la intérprete estaba pensada como un pequeño papel interpretándose a sí misma. Su secuencia, de unos tres minutos, la situaba como una clienta famosa dentro del entorno de Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt, ahora vinculada al universo de Dior en esta nueva etapa de la saga. La escena formaba parte del inicio de la película, pero el equipo acabó descartándola al considerar que no encajaba bien con el resto de esa apertura.

Es decir, el motivo que ha trascendido no tiene que ver con problemas en el rodaje ni con un desacuerdo entre la conocida actriz y la producción, sino con una reestructuración narrativa del comienzo de la película. La decisión, según las informaciones publicadas en Estados Unidos, fue complicada para el equipo, que sí valoró positivamente la implicación de Sweeney en el proyecto.

La noticia ha llamado especialmente la atención porque durante meses hubo especulaciones sobre su presencia en la secuela, después de que fuera fotografiada en el set junto a Emily Blunt. Aun así, en una entrevista reciente, la guionista Aline Brosh McKenna evitó confirmar su participación, algo que ahora cobra sentido a la vista de que su cameo ya no forma parte de la versión definitiva.

'El diablo viste de Prada 2' llegará a los cines españoles el 30 de abril de 2026 –un día antes de su estreno en Estados Unidos– y recupera a buena parte del equipo original, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci de vuelta, además de David Frankel en la dirección. La película también suma nuevas incorporaciones al reparto, pero Sydney Sweeney no estará finalmente entre ellas, al menos en pantalla.

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Así, uno de los cameos más comentados de la secuela se queda fuera antes del estreno. Sydney Sweeney sí pasó por 'El diablo viste de Prada 2', pero el público nunca llegará a verla en la película.