Audiencias TV ayer | Marc Giró aterriza bien en laSexta, pero se ve superado por 'Supervivientes' y 'En tierra lejana'

La noche del martes dejó un claro liderazgo para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a imponerse con un 15,6% de cuota de pantalla y 950.000 espectadores, consolidándose como la oferta más vista del prime time. En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo en doble dígito al registrar un 11,3% de cuota de pantalla y 837.000 espectadores.

El gran estreno de la noche fue 'Cara al show', el nuevo formato de Marc Giró en laSexta, que arrancó con un 8,5% de share y 727.000 espectadores. Por su parte, en La 1, 'Al cielo con ella' firmó un 8% de share y 729.000 espectadores en su tercera semana, mientras que 'Zero Dramas', ya en el late night, anotó un 4,9% y 231.000 espectadores.

En Cuatro, 'Código 10' mejoró ligeramente sus resultados al alcanzar un 6,2% de cuota de pantalla y 383.000 espectadores, mientras que en el access, 'Horizonte' obtuvo un 6,9% de cuota de pantalla y reunió a 850.000 espectadores.

En esta misma franja, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero', que firmó un 13,2% de share y 1.634.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta', con Maxi Iglesias como invitado, registró un 10,4% y 1.294.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.294.000 (10,4%)

Al cielo con ella: 729.000 (8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.634.000 (13,2%)

En tierra lejana: 837.000 (11,3%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.122.000 (9,1%)

Supervivientes: Tierra de nadie: 950.000 (15,6%)

laSexta

El intermedio: 861.000 (7%)

Cara al show: 727.000 (8,5%)

Cuatro

First dates: 536.000 (4,7%)

Horizonte: 850.000 (6,9%)

Código 10: 383.000 (6,2%)

La 2

Cifras y letras: 547.000 (4,4%)

En portada: 195.000 (1,5%)

Documaster: 198.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Zero dramas: 231.000 (4,9%)

La noche en 24h. Portada: 57.000 (2,5%)

Antena 3

En tierra lejana: 192.000 (6,3%)

laSexta

Cuerpo de élite: 139.000 (3,3%)

Cuatro

En el punto de mira: 142.000 (7,4%)

La 2

El auténtico Oppenheimer: 79.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 38.000 (1,1%)

Ruralitas: 27.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 785.000 (9,8%)

Valle Salvaje: 726.000 (10,9%)

La Promesa: 799.000 (11,5%)

Malas lenguas: 755.000 (9,7%)

Aquí la Tierra: 1.068.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.236.000 (14,5%)

Y ahora, Sonsoles: 665.000 (9,5%)

Pasapalabra: 1.557.000 (17,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 662.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 647.000 (9,3%)

¡Allá tú!: 821.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 481.000 (5,8%)

Más vale tarde: 373.000 (5,4%)

laSexta clave: 500.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 494.000 (6,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 410.000 (5,8%)

La 2

Saber y ganar: 550.000 (6,1%)

Grandes documentales: 258.000 (3,3%)

Malas lenguas: 454.000 (6,7%)

Sukha: 194.000 (2,5%)

70 Sant Jordi Premis de Cinematografía: 175.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 330.000 (17,1%)

Mañaneros 360: 497.000 (16,8%)

Antena 3

Espejo público: 305.000 (12,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 744.000 (16%)

La ruleta de la suerte: 1.472.000 (20,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 163.000 (9,3%)

El programa de AR: 270.000 (12,1%)

Vamos a ver: 311.000 (9,8%)

El precio justo: 599.000 (9,3%)

laSexta

Aruser@s: 268.000 (12,6%)

Al rojo vivo: 297.000 (8,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 26.000 (1,9%)

Alerta cobra: 35.000 (2%)

Alerta cobra: 46.000 (2,4%)

Alerta cobra: 87.000 (4,1%)

En boca de todos: 251.000 (8,4%)

La 2

Arqueomanía: 32.000 (2,4%)

Pandillas salvajes: 17.000 (0,9%)

Agrosfera: 20.000 (1%)

Aquí hay trabajo: 17.000 (0,8%)

La aventura del saber: 18.000 (0,8%)

Rico rico: 29.000 (1,2%)

El western de La 2 “El vengador del sur”: 74.000 (2,4%)

El cazador: 204.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.214.000 (24,1%)

Telediario 1: 1.363.000 (14,8%)

Informativos Telecinco 15h: 770.000 (8,4%)

laSexta Noticias 14h: 672.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 520.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.992.000 (17,9%)

Telediario 2: 1.414.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 21h: 886.000 (8,1%)

laSexta Noticias 20h: 556.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 2: 395.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 159.000 (19,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 215.000 (12,4%)

El Matinal (Telecinco): 112.000 (9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3%).