Martes 21 de abril
Audiencias TV ayer | Marc Giró aterriza bien en laSexta, pero se ve superado por 'Supervivientes' y 'En tierra lejana'
Telecinco domina el prime time mientras 'Cara al show' debuta con buen dato y Antena 3 sigue líder en el access.
Marc Giró debuta en La Sexta con 'Cara al show' casi empatado en audiencia con Henar Álvarez (La 1)
La noche del martes dejó un claro liderazgo para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a imponerse con un 15,6% de cuota de pantalla y 950.000 espectadores, consolidándose como la oferta más vista del prime time. En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo en doble dígito al registrar un 11,3% de cuota de pantalla y 837.000 espectadores.
El gran estreno de la noche fue 'Cara al show', el nuevo formato de Marc Giró en laSexta, que arrancó con un 8,5% de share y 727.000 espectadores. Por su parte, en La 1, 'Al cielo con ella' firmó un 8% de share y 729.000 espectadores en su tercera semana, mientras que 'Zero Dramas', ya en el late night, anotó un 4,9% y 231.000 espectadores.
En Cuatro, 'Código 10' mejoró ligeramente sus resultados al alcanzar un 6,2% de cuota de pantalla y 383.000 espectadores, mientras que en el access, 'Horizonte' obtuvo un 6,9% de cuota de pantalla y reunió a 850.000 espectadores.
En esta misma franja, Antena 3 volvió a liderar con 'El Hormiguero', que firmó un 13,2% de share y 1.634.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta', con Maxi Iglesias como invitado, registró un 10,4% y 1.294.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.294.000 (10,4%)
Al cielo con ella: 729.000 (8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.634.000 (13,2%)
En tierra lejana: 837.000 (11,3%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.122.000 (9,1%)
Supervivientes: Tierra de nadie: 950.000 (15,6%)
laSexta
El intermedio: 861.000 (7%)
Cara al show: 727.000 (8,5%)
Cuatro
First dates: 536.000 (4,7%)
Horizonte: 850.000 (6,9%)
Código 10: 383.000 (6,2%)
La 2
Cifras y letras: 547.000 (4,4%)
En portada: 195.000 (1,5%)
Documaster: 198.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Zero dramas: 231.000 (4,9%)
La noche en 24h. Portada: 57.000 (2,5%)
Antena 3
En tierra lejana: 192.000 (6,3%)
laSexta
Cuerpo de élite: 139.000 (3,3%)
Cuatro
En el punto de mira: 142.000 (7,4%)
La 2
El auténtico Oppenheimer: 79.000 (1,5%)
Conciertos Radio 3: 38.000 (1,1%)
Ruralitas: 27.000 (1,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 785.000 (9,8%)
Valle Salvaje: 726.000 (10,9%)
La Promesa: 799.000 (11,5%)
Malas lenguas: 755.000 (9,7%)
Aquí la Tierra: 1.068.000 (11,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.236.000 (14,5%)
Y ahora, Sonsoles: 665.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.557.000 (17,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 662.000 (8,6%)
El diario de Jorge: 647.000 (9,3%)
¡Allá tú!: 821.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 481.000 (5,8%)
Más vale tarde: 373.000 (5,4%)
laSexta clave: 500.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 494.000 (6,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 410.000 (5,8%)
La 2
Saber y ganar: 550.000 (6,1%)
Grandes documentales: 258.000 (3,3%)
Malas lenguas: 454.000 (6,7%)
Sukha: 194.000 (2,5%)
70 Sant Jordi Premis de Cinematografía: 175.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 330.000 (17,1%)
Mañaneros 360: 497.000 (16,8%)
Antena 3
Espejo público: 305.000 (12,3%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 744.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.472.000 (20,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 163.000 (9,3%)
El programa de AR: 270.000 (12,1%)
Vamos a ver: 311.000 (9,8%)
El precio justo: 599.000 (9,3%)
laSexta
Aruser@s: 268.000 (12,6%)
Al rojo vivo: 297.000 (8,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 26.000 (1,9%)
Alerta cobra: 35.000 (2%)
Alerta cobra: 46.000 (2,4%)
Alerta cobra: 87.000 (4,1%)
En boca de todos: 251.000 (8,4%)
La 2
Arqueomanía: 32.000 (2,4%)
Pandillas salvajes: 17.000 (0,9%)
Agrosfera: 20.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 17.000 (0,8%)
La aventura del saber: 18.000 (0,8%)
Rico rico: 29.000 (1,2%)
El western de La 2 “El vengador del sur”: 74.000 (2,4%)
El cazador: 204.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.214.000 (24,1%)
Telediario 1: 1.363.000 (14,8%)
Informativos Telecinco 15h: 770.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 672.000 (8,3%)
Noticias Cuatro 1: 520.000 (7,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.992.000 (17,9%)
Telediario 2: 1.414.000 (12,9%)
Informativos Telecinco 21h: 886.000 (8,1%)
laSexta Noticias 20h: 556.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 2: 395.000 (4,7%)
Matinal
Telediario matinal: 159.000 (19,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 215.000 (12,4%)
El Matinal (Telecinco): 112.000 (9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (6%), La 2 (3%).
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