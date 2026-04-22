Las audiencias de 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró en laSexta, al detalle: ¿dónde, con qué género y en qué franja de edad funcionó mejor?

'Cara al show' arrancó en laSexta con unos datos más que sólidos para su estreno. El programa de Marc Giró, emitido el 21 de abril entre las 23:06 y las 00:35, registró un 8,5% de cuota de pantalla y una media de 727.000 espectadores, además de alcanzar 2.244.000 contactos a lo largo de la emisión. Ese dato global cobra todavía más valor cuando se compara con el conjunto del día de laSexta. La cadena promedió un 6,6% de share en la jornada, de modo que 'Cara al show' mejoró en 1,9 puntos ese resultado y elevó la franja nocturna del canal. El informe cualitativo elaborado por Dos30' sobre datos de Fifty5Blue despeja dudas sobre dónde, con qué genero y en que franjas de edad funcionó mejor.

El perfil del público dibuja bastante bien dónde estuvo la fortaleza del estreno. Funcionó mejor entre mujeres, con un 8,9%, que entre hombres, con un 7,9%. También destacó entre los jóvenes de 13 a 24 años, donde alcanzó un 9%, y entre los adultos de 45 a 64 años, con otro 8,9%, además de marcar un 8,8% entre mayores de 65. Si nos fijamos en la curva, la franja de jóvenes llegó a picos del 16% en los primeros minutos del programa. En cambio, su punto más débil estuvo en niños de 4 a 12 años, donde se quedó en un 1,9%, algo bastante lógico por horario y tipo de formato.

Por clase social, 'Cara al show' rindió especialmente bien en los segmentos altos y medios. Marcó un 9,7% en clase alta y un 9,3% en clase media, frente al 5,7% que obtuvo en clase baja. También sobresalió entre el llamado target comercial, donde subió al 9,2%.

Otro de los grandes apoyos del estreno estuvo en las grandes ciudades. En municipios de más de 200.000 habitantes, el programa se disparó hasta el 12,1%, muy por encima de su media nacional. En localidades de entre 50.000 y 200.000 habitantes también se defendió bien, con un 8,7%, mientras que en poblaciones de menos de 10.000 habitantes bajó al 5,3%. Es decir, el formato conectó mucho mejor con un público urbano que con el más rural.

El minuto a minuto deja además una curva bastante estable. El programa arrancó en un 6,6% a las 23:06 y cerró prácticamente en el mismo nivel, con un 6,7% a las 00:35. Su minuto más visto llegó a las 23:26, cuando alcanzó un 9,8% de share y 992.000 espectadores, que fue también su cuota máxima de la noche. Es decir, encontró pronto uno de sus techos y consiguió mantenerse competitivo durante buena parte de la emisión.

Por territorios, donde mejor funcionó fue en Euskadi, con un 13%, seguido de Madrid, con un 12,6%, y Cataluña, con un 11,2%. También superó su media en la Comunitat Valenciana, con un 10,3%, y en Galicia, con un 9,2%. En el lado contrario, sus datos más flojos llegaron en Canarias, con un 3,2%, Castilla-La Mancha, con un 3,6%, Asturias, con un 4,8%, y Castilla y León, con un 4,9%.

Noticias relacionadas

En resumen, el arranque de 'Cara al show' dejó una foto bastante clara: un estreno competitivo, muy urbano, especialmente fuerte entre mujeres y públicos de valor comercial, y con capacidad para mejorar la media de laSexta en casi todos los targets relevantes.