Nerea y José, expulsados de 'La isla de las tentaciones' por decisión de solteras y solteros: así fue su tensa hoguera final

'La isla de las tentaciones 10' vivió anoche una de sus decisiones más sorprendentes con la expulsión de Nerea y José. No fue el público ni una hoguera clásica lo que resolvió su salida, sino los propios solteros y solteras del programa, convocados por Sandra Barneda en una inédita “audiencia de las sombras” como castigo por los continuos incumplimientos de las normas por parte de las parejas.

La mecánica dejó a varias parejas en peligro, pero la más señalada fue la de Nerea y José. Ella fue la concursante con más votos dentro de esa sanción y ambos acabaron convertidos en la primera pareja expulsada de esta edición. Nerea reconoció en ese momento su sorpresa al escuchar su nombre y admitió que esperaba que la decisión recayera sobre otras compañeras que estaban llevando peor la experiencia.

Después de esa decisión llegó su llamada hoguera de las sombras, que estuvo lejos de ser una despedida amable. Las imágenes de su paso por el programa reabrieron el conflicto entre ambos y la tensión fue constante. Nerea se derrumbó al ver el acercamiento de José con Claudia y le soltó: “Te ha comido el cuello, José”, mientras él intentaba relativizar lo ocurrido preguntándole si de verdad había visto algo “tan grave que sea imperdonable”.

La recta final del encuentro dejó además dos posturas muy distintas. Nerea trató de acercarse y aseguró: “Voy a hacer lo que sea fuera porque me doy vergüenza. Nunca había sentido esto, eres el hombre de mi vida”. José, en cambio, le dejó claro que seguía dolido y que, aunque la quiere, no puede seguir soportando su manera de actuar. “Me has destrozado la vida”, llegó a decir Nerea durante la reunión de la pareja.

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Pese a todo, ambos terminaron tomando una decisión conjunta antes de abandonar definitivamente la experiencia. La hoguera no sirvió para cerrar heridas, pero sí para pactar que se irían juntos del formato, aunque con la relación muy tocada y muchas cuentas pendientes todavía fuera de República Dominicana. Así, Nerea y José se convierten en la primera pareja expulsada de 'La isla de las tentaciones 10' por una votación de las propias tentaciones.